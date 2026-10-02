Yan se apresenta no Parque Oeste com show gratuitoDivulgação / Rafael Strabelli

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Mylena Moura
Ninguém vai ficar em casa! Cria de Campo Grande, o cantor Yan se reconecta às suas raízes ao se apresentar no Parque Oeste, em Inhoaíba, nesta sexta-feira (2). O evento gratuito marca a inauguração da última etapa da maior área de lazer da região. Dono dos sucessos "Textão" e "Vou Desligar", o artista promete um show para lá de especial.
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Yan realiza show gratuito no Parque Oeste, em Inhoaíba - Divulgação
Zé Vaqueiro realiza apresentação gratuita na Rocinha - Reprodução / Instagram
Festival Dias de Sol alegra as areias da Praia de Copacabana - Divulgação
João Bosco celebra 80 anos com turnê no Qualistage - Divulgação
Hamilton de Holanda participa do show de João Bosco - Divulgação
João Bosco recebe Tiago Iorc em show no Rio - Divulgação
Carol Delgado se apresenta no Rio - Divulgação
Rodrigo Marques sobe ao palco do Teatro Miguel Falabella - Reprodução de vídeo / Instagram
Yan se apresenta no Parque Oeste com show gratuito - Divulgação / Rafael Strabelli
"Eu sou cria da Zona Oeste, então cantar de graça para essa galera tem um significado diferente. É voltar para perto de onde tudo começou, encontrar gente que vive uma realidade que eu conheço e poder levar o meu pagode para todo mundo. Eu valorizo muito as minhas raízes e nunca esqueço de onde eu vim. Então, para mim, é mais do que um show, é uma forma de retribuir todo esse carinho", diz o artista.
Um dos principais nomes do piseiro, Zé Vaqueiro sobe ao palco neste mesmo dia na Via Ápia, Rocinha, Zona Sul do Rio, com entrada franca. Em março deste ano, o cantor surpreendeu a comunidade ao surgir no evento "Forró na Roça". Na ocasião, se apresentou e conheceu a favela. O público, então, está animado com o retorno do artista no evento, conhecido pelos hits "Tenho Medo", "Eu Te Seguro", "Coladin", "Meu Mel" e "Acordo e Lembro".
Presidente da Associação de Moradores da Rocinha, João Bosco destaca a importância dessa representatividade. "O Zé Vaqueiro é um cara muito humilde e tem uma legião de fãs na favela. Vai ser um presente para comunidade prestigiar um show completo do artista", afirma ele.

Festival

Seguindo no esquema 0800, a 3ª edição do Festival Dias de Sol ocorre nesta sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). O evento celebra a convivência ao ar livre, o bem-estar e a cultura com uma série de atividades para todas as idades, incluindo aulas de dança, sessões de massoterapia e shiatsu, espaço kids e atrações circenses com mágica, malabares e mímica.
Para encerrar as tardes em grande estilo, os shows acontecem ao pôr do sol, das 17h às 18h30. A seleção traz a roda de samba do Samba do Xoxó, os ritmos latino-americanos do La Santa Clave, o rock e MPB de Jony Tequila, a fusão sonora do Sonora Samba Jazz e o tributo a Rita Lee apresentado por Anibale.
O público também poderá conferir a exposição "Carioquice - O Rio visto do céu", do Almanaque Carioquice. Com dez painéis que capturam a Cidade Maravilhosa por ângulos surpreendentes, a instalação convida o público a uma experiência visual única pelas alturas e paisagens marcantes.

João Bosco

Pode investir uma graninha? João Bosco celebra 80 anos com um show no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, nesta sexta. Com participações especiais de Hamilton de Holanda e Tiago Iorc, o cantor e compositor repassa mais de cinco décadas dedicadas à construção de uma das obras mais sofisticadas e influentes da Música Popular Brasileira.
Com mais de 40 álbuns gravados, o artista coleciona um repertório estrelado. Canções de sua parceria com Aldir Blanc, como "O Bêbado e a Equilibrista", "O Mestre-Sala dos Mares", "Bala com Bala", "Kid Cavaquinho", "De Frente pro Crime" e "Rancho da Goiabada" integram o imaginário dos fãs. Recentemente, João Bosco lançou o álbum "Amigos Novos e Antigos" (Som Livre), que revisita sua obra e inaugura um novo momento de sua trajetória com 17 faixas.
"Chegar aos 80 cercado de pessoas que fizeram parte da minha história e de artistas que continuam levando essa música pra frente é um presente. Este disco nasceu da vontade de agradecer. Cada canção é uma conversa, um abraço, um reencontro", resume o cantor.

Stand-up comedy

A risada vai rolar solta! A humorista Carol Delgado chega ao Rio com o espetáculo "Energia Feminina", reunindo stand-up, improviso e interação com o público a partir de situações, relacionamentos e experiências das mulheres.

A gaúcha realiza várias apresentações no fim de semana. Nesta sexta-feira, ela sobe ao palco do Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte, às 21h - com ingressos esgotados - e 23h (sessão extra). No dia seguinte, Carol promete animar a plateia do Teatro Bangu Shopping, Zona Oeste, às 20h.
Ainda no sábado, Rodrigo Marques é a grande atração do Teatro Miguel Falabella com o show "História de Pescador". Durante o espetáculo, o comediante transforma experiências pessoais, histórias de estrada e exageros da vida real em relatos que crescem a cada detalhe: como toda boa história de pescador.
Curtiu? Confira a programação completa:

Shows

Matuê
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca 240 - Bangu
Ingresso: A partir de R$ 70
Zé Vaqueiro
Sexta-feira, às 20h
Local: Via Ápia da Rocinha
Endereço: Via Ápia da Rocinha, 17 - Rocinha
Ingresso: Grátis

"Majazztic Concerts" - Clássicos do Cinema em Jazz
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50

Zeeba Atemporal
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: A partir de R$ 70

Maria Gadú & Nova Orquestra
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900
Ingresso: A partir de R$ 100

"Mande notícias do mundo de lá" com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 - Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea
Ingresso: R$ 73,68

Toquinho
Sexta-feira, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: A partir de R$ 90

Roupa Nova
Sexta-feira, às 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 60

"Turnê João Bosco 80 anos"
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço:
Ingresso: A partir de R$ 90

"A Bela e os Tenores"
Sábado, às 17h e 20h
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: A partir de R$ 90

Marco Vivan
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: A partir de R$ 50

Joelma
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço:
Ingresso: A partir de R$ 97,50

Toque Dez e Netto Britto
Sábado, a partir das 23h30
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 35
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 50


Espetáculos

"LAROYÊ – Exus, Suas Vidas e Seus Amores"
Sexta-feira, às 18h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: A partir de R$ 40
"Agar"
Sexta-feira, às 19h; sábado, às 16h e 19h
Local: Teatro Correios Léa Garcia
Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro
Ingresso: A partir de R$ 20

"Querer Ficar, Mas Ter Que Partir"
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539
Ingresso: A partir de R$ 15

"Maldita"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória
Ingresso: A partir de R$ 25 (mais taxas)
"À beira da piscina, um homem sentado"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Avenida Heitor Beltrão s/n,0,
Ingresso: A partir de R$ 25
"Energia Feminina" com Carol Delgado
Sexta-feira, às 23h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 60
Sábado, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu
Ingresso: A partir de R$ 50

"Bento e Totó"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50

"As Aventuras de Emília"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 35

"Miska Muska... Mickey Mágico"
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50

"História de Pescador" com Rodrigo Marques
Sábado, às 21h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 60

"A Última Professora da Terra" com Rodrigo Rodrigues
Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 40


Mais opções

3ª edição do Festival Dias de Sol
Sexta-feira, sábado e domingo, das 7h às 19h
Local: Praça do Lido, Copacabana
Ingresso: Grátis
Festival de fatias
Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h
Local: Américas Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 15500 - Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis
"Seja Luz: O Espetáculo"
Sexta-feira, às 19h e 21h30
Local: Park Shopping Campo Grande - estacionamento
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingresso: A partir de R$ 85

"Alegrai, um musical circense brasileiro" de Marcos Frota
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro
Ingresso: A partir de R$ 40
"Rosa de Samba" com Elas Que Toquem
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 40

"Patati Patatá Circo Show"
Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Park Shopping Campo Grande
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200
Ingresso: A partir de R$ 30

Samba Que Elas Querem canta Beth Carvalho
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: A partir de R$ 50

Samba da Quinzena
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica
Ingresso: Entrada gratuita até 18h; após a partir de R$ 40,00 (mais taxa)