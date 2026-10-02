Yan se apresenta no Parque Oeste com show gratuitoDivulgação / Rafael Strabelli
Festival
João Bosco
Stand-up comedy
A gaúcha realiza várias apresentações no fim de semana. Nesta sexta-feira, ela sobe ao palco do Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte, às 21h - com ingressos esgotados - e 23h (sessão extra). No dia seguinte, Carol promete animar a plateia do Teatro Bangu Shopping, Zona Oeste, às 20h.
Shows
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Arena Bangu
Endereço: Rua Fonseca 240 - Bangu
Ingresso: A partir de R$ 70
Sexta-feira, às 20h
Local: Via Ápia da Rocinha
Endereço: Via Ápia da Rocinha, 17 - Rocinha
Ingresso: Grátis
"Majazztic Concerts" - Clássicos do Cinema em Jazz
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50
Zeeba Atemporal
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: A partir de R$ 70
Maria Gadú & Nova Orquestra
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900
Ingresso: A partir de R$ 100
"Mande notícias do mundo de lá" com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 - Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea
Ingresso: R$ 73,68
Toquinho
Sexta-feira, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo
Ingresso: A partir de R$ 90
Roupa Nova
Sexta-feira, às 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 60
"Turnê João Bosco 80 anos"
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço:
Ingresso: A partir de R$ 90
"A Bela e os Tenores"
Sábado, às 17h e 20h
Local: Teatro Claro MAIS
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana
Ingresso: A partir de R$ 90
Marco Vivan
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: A partir de R$ 50
Joelma
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço:
Ingresso: A partir de R$ 97,50
Toque Dez e Netto Britto
Sábado, a partir das 23h30
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 35
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 50
Espetáculos
Sexta-feira, às 18h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: A partir de R$ 40
Sexta-feira, às 19h; sábado, às 16h e 19h
Local: Teatro Correios Léa Garcia
Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro
Ingresso: A partir de R$ 20
"Querer Ficar, Mas Ter Que Partir"
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539
Ingresso: A partir de R$ 15
"Maldita"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies
Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória
Ingresso: A partir de R$ 25 (mais taxas)
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ziembinski
Endereço: Avenida Heitor Beltrão s/n,0,
Ingresso: A partir de R$ 25
Sexta-feira, às 23h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 60
Sábado, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu
Ingresso: A partir de R$ 50
"Bento e Totó"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50
"As Aventuras de Emília"
Sábado e domingo, às 15h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 35
"Miska Muska... Mickey Mágico"
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 50
"História de Pescador" com Rodrigo Marques
Sábado, às 21h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 60
"A Última Professora da Terra" com Rodrigo Rodrigues
Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi
Ingresso: A partir de R$ 40
Mais opções
Sexta-feira, sábado e domingo, das 7h às 19h
Local: Praça do Lido, Copacabana
Ingresso: Grátis
Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h
Local: Américas Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 15500 - Recreio dos Bandeirantes
Ingresso: Grátis
Sexta-feira, às 19h e 21h30
Local: Park Shopping Campo Grande - estacionamento
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande
Ingresso: A partir de R$ 85
"Alegrai, um musical circense brasileiro" de Marcos Frota
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 18h
Local: Teatro Municipal Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro
Ingresso: A partir de R$ 40
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho
Endereço: Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca
Ingresso: R$ 40
"Patati Patatá Circo Show"
Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Estacionamento do Park Shopping Campo Grande
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200
Ingresso: A partir de R$ 30
Samba Que Elas Querem canta Beth Carvalho
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo
Ingresso: A partir de R$ 50
Samba da Quinzena
Sábado, a partir das 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica
Ingresso: Entrada gratuita até 18h; após a partir de R$ 40,00 (mais taxa)
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