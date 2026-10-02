Yan se apresenta no Parque Oeste com show gratuito - Divulgação / Rafael Strabelli

Yan se apresenta no Parque Oeste com show gratuitoDivulgação / Rafael Strabelli

Publicado 02/10/2026 05:00 | Atualizado 02/10/2026 14:35

Ninguém vai ficar em casa! Cria de Campo Grande, o cantor Yan se reconecta às suas raízes ao se apresentar no Parque Oeste, em Inhoaíba, nesta sexta-feira (2). O evento gratuito marca a inauguração da última etapa da maior área de lazer da região. Dono dos sucessos "Textão" e "Vou Desligar", o artista promete um show para lá de especial.

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"Eu sou cria da Zona Oeste, então cantar de graça para essa galera tem um significado diferente. É voltar para perto de onde tudo começou, encontrar gente que vive uma realidade que eu conheço e poder levar o meu pagode para todo mundo. Eu valorizo muito as minhas raízes e nunca esqueço de onde eu vim. Então, para mim, é mais do que um show, é uma forma de retribuir todo esse carinho", diz o artista.

Um dos principais nomes do piseiro, Zé Vaqueiro sobe ao palco neste mesmo dia na Via Ápia, Rocinha, Zona Sul do Rio, com entrada franca. Em março deste ano, o cantor surpreendeu a comunidade ao surgir no evento "Forró na Roça". Na ocasião, se apresentou e conheceu a favela. O público, então, está animado com o retorno do artista no evento, conhecido pelos hits "Tenho Medo", "Eu Te Seguro", "Coladin", "Meu Mel" e "Acordo e Lembro".

Presidente da Associação de Moradores da Rocinha, João Bosco destaca a importância dessa representatividade. "O Zé Vaqueiro é um cara muito humilde e tem uma legião de fãs na favela. Vai ser um presente para comunidade prestigiar um show completo do artista", afirma ele.

Festival

Seguindo no esquema 0800, a 3ª edição do Festival Dias de Sol ocorre nesta sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). O evento celebra a convivência ao ar livre, o bem-estar e a cultura com uma série de atividades para todas as idades, incluindo aulas de dança, sessões de massoterapia e shiatsu, espaço kids e atrações circenses com mágica, malabares e mímica.

Para encerrar as tardes em grande estilo, os shows acontecem ao pôr do sol, das 17h às 18h30. A seleção traz a roda de samba do Samba do Xoxó, os ritmos latino-americanos do La Santa Clave, o rock e MPB de Jony Tequila, a fusão sonora do Sonora Samba Jazz e o tributo a Rita Lee apresentado por Anibale.

O público também poderá conferir a exposição "Carioquice - O Rio visto do céu", do Almanaque Carioquice. Com dez painéis que capturam a Cidade Maravilhosa por ângulos surpreendentes, a instalação convida o público a uma experiência visual única pelas alturas e paisagens marcantes.

João Bosco

Pode investir uma graninha? João Bosco celebra 80 anos com um show no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, nesta sexta. Com participações especiais de Hamilton de Holanda e Tiago Iorc, o cantor e compositor repassa mais de cinco décadas dedicadas à construção de uma das obras mais sofisticadas e influentes da Música Popular Brasileira.

Com mais de 40 álbuns gravados, o artista coleciona um repertório estrelado. Canções de sua parceria com Aldir Blanc, como "O Bêbado e a Equilibrista", "O Mestre-Sala dos Mares", "Bala com Bala", "Kid Cavaquinho", "De Frente pro Crime" e "Rancho da Goiabada" integram o imaginário dos fãs. Recentemente, João Bosco lançou o álbum "Amigos Novos e Antigos" (Som Livre), que revisita sua obra e inaugura um novo momento de sua trajetória com 17 faixas.



"Chegar aos 80 cercado de pessoas que fizeram parte da minha história e de artistas que continuam levando essa música pra frente é um presente. Este disco nasceu da vontade de agradecer. Cada canção é uma conversa, um abraço, um reencontro", resume o cantor.

Stand-up comedy

A risada vai rolar solta! A humorista Carol Delgado chega ao Rio com o espetáculo "Energia Feminina", reunindo stand-up, improviso e interação com o público a partir de situações, relacionamentos e experiências das mulheres.



A gaúcha realiza várias apresentações no fim de semana. Nesta sexta-feira, ela sobe ao palco do Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte, às 21h - com ingressos esgotados - e 23h (sessão extra). No dia seguinte, Carol promete animar a plateia do Teatro Bangu Shopping, Zona Oeste, às 20h.

Ainda no sábado, Rodrigo Marques é a grande atração do Teatro Miguel Falabella com o show "História de Pescador". Durante o espetáculo, o comediante transforma experiências pessoais, histórias de estrada e exageros da vida real em relatos que crescem a cada detalhe: como toda boa história de pescador.

Curtiu? Confira a programação completa:

Shows

Matuê

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Arena Bangu

Endereço: Rua Fonseca 240 - Bangu

Ingresso: A partir de R$ 70

Zé Vaqueiro

Sexta-feira, às 20h

Local: Via Ápia da Rocinha

Endereço: Via Ápia da Rocinha, 17 - Rocinha

Ingresso: Grátis



"Majazztic Concerts" - Clássicos do Cinema em Jazz

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 50



Zeeba Atemporal

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Claro MAIS

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: A partir de R$ 70



Maria Gadú & Nova Orquestra

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3.900

Ingresso: A partir de R$ 100



"Mande notícias do mundo de lá" com Arlete Salles

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea

Ingresso: R$ 73,68



Toquinho

Sexta-feira, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: A partir de R$ 90



Roupa Nova

Sexta-feira, às 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 60



"Turnê João Bosco 80 anos"

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço:

Ingresso: A partir de R$ 90



"A Bela e os Tenores"

Sábado, às 17h e 20h

Local: Teatro Claro MAIS

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - Loja 58 - Copacabana

Ingresso: A partir de R$ 90



Marco Vivan

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: A partir de R$ 50



Joelma

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço:

Ingresso: A partir de R$ 97,50



Toque Dez e Netto Britto

Sábado, a partir das 23h30

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 35

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 50





Espetáculos

"LAROYÊ – Exus, Suas Vidas e Seus Amores"

Sexta-feira, às 18h30

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5474

Ingresso: A partir de R$ 40

"Agar"

Sexta-feira, às 19h; sábado, às 16h e 19h

Local: Teatro Correios Léa Garcia

Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Ingresso: A partir de R$ 20



"Querer Ficar, Mas Ter Que Partir"

Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h

Local: Sesc Tijuca

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539

Ingresso: A partir de R$ 15



"Maldita"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro TotalEnergies

Endereço: Rua do Russel, 804 -Glória

Ingresso: A partir de R$ 25 (mais taxas)



"À beira da piscina, um homem sentado"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Avenida Heitor Beltrão s/n,0,

Ingresso: A partir de R$ 25

"Energia Feminina" com Carol Delgado

Sexta-feira, às 23h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 60

Sábado, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu

Ingresso: A partir de R$ 50



"Bento e Totó"

Sábado, às 15h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 50



"As Aventuras de Emília"

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 35



"Miska Muska... Mickey Mágico"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 50



"História de Pescador" com Rodrigo Marques

Sábado, às 21h30

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 60



"A Última Professora da Terra" com Rodrigo Rodrigues

Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingresso: A partir de R$ 40





Mais opções



3ª edição do Festival Dias de Sol

Sexta-feira, sábado e domingo, das 7h às 19h

Local: Praça do Lido, Copacabana

Ingresso: Grátis

Festival de fatias

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Local: Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15500 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis

"Seja Luz: O Espetáculo"

Sexta-feira, às 19h e 21h30

Local: Park Shopping Campo Grande - estacionamento

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande

Ingresso: A partir de R$ 85



"Alegrai, um musical circense brasileiro" de Marcos Frota

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, s/n° - Centro

Ingresso: A partir de R$ 40

"Rosa de Samba" com Elas Que Toquem

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Endereço: Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 40



"Patati Patatá Circo Show"

Sábado e domingo, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200

Ingresso: A partir de R$ 30



Samba Que Elas Querem canta Beth Carvalho

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo

Ingresso: A partir de R$ 50



Samba da Quinzena

Sábado, a partir das 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Arena Errejota

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica

Ingresso: Entrada gratuita até 18h; após a partir de R$ 40,00 (mais taxa)