Slipknot será headliner do Palco Skyline - Reprodução/Instagram

Slipknot será headliner do Palco Skyline Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2026 12:40

A banda Slipknot é a primeira atração anunciada no The Town , que acontecerá nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro de 2027 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O grupo norte-americano será o headliner do Palco Skyline na abertura do festival em apresentação única no Brasil com a "(sic)EST STADIUM TOUR".

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"Abrir os anúncios de atrações do The Town tendo o Slipknot como headliner é algo maravilhoso – ainda mais sendo o único show no Brasil durante a turnê mundial deles. The Town foi o único festival escolhido pela banda e isso reforça a potência do evento, que está apenas começando a divulgação de suas atrações. A banda sempre faz shows que trazem uma conexão enorme com a plateia, levando os fãs à loucura e, agora, chegou a vez da Cidade da Música viver um momento assim", comemora Roberto Medina, presidente e criador da Rock World.

Outro nome confirmado é Marilyn Manson. O cantor fará sua estreia na Cidade da Música para performar os sucessos de "One Assassination Under God – Chapter 2", segundo capítulo do projeto iniciado no álbum anterior.



"Marilyn Manson traz ainda mais potência rock e do metal, em um dia que reúne artistas internacionais gigantes, cada um com uma identidade muito própria e uma história enorme dentro de suas vertentes. É exatamente isso que queremos celebrar no The Town: artistas gigantes, com uma conexão e identificação com o público. Este é só o primeiro dos muitos anúncios que teremos pela frente. E esta celebração não para por aí", completa Medina.

Espaços

O palco Skyline, inspirado nos icônicos prédios da cidade, recebe artistas do mundo inteiro. Já o The One, com um cenário inspirado nos museus de arte da capital, promove grandes encontros e reflexões artísticas. A São Paulo Square traz referências à região em que a cidade de São Paulo foi fundada e a prédios históricos da capital, enquanto o Factory, inspirado em antigos galpões, proporciona um ambiente único para as apresentações.

Em 2025, a Cidade da Música também ganhou o palco Quebrada, criado para celebrar a potência e a autenticidade das periferias brasileiras, e a The Tower Experience, espetáculo protagonizado pelo dragão Drahan e embalado por música e efeitos especiais.