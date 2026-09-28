Slipknot será headliner do Palco Skyline Reprodução/Instagram
Slipknot é o primeiro headliner confirmado no The Town
Marilyn Manson fará a estreia na Cidade da Música na mesma data e espaço em dia dedicado ao metal
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Grátis! Fim de semana tem samba, espetáculos e festivais
Roteiro inclui shows de Jorge Aragão, Feira das Yabás e mais eventos que integram a Semana de Arte do Rio, a partir desta sexta-feira (25)
Hilary Duff anuncia show no Brasil para 2027
Artista, conhecida por papel de Lizzie McGuire nos anos 2000, confirmou show único em São Paulo para o próximo ano
Venda de ingressos para a turnê 'Dominguinho' no Rio começa nesta quarta
João Gomes, Jota.pê e Mestrinho se apresentam na Cidade das Artes, na Zona Sudoeste, em 14 e 15 de novembro; primeiro dia já esgotou
Espetáculo 'Sala dos Professores' aborda os desafios da profissão
Espetáculo usa o humor para discutir o cotidiano da educação atual; comédia estreia no dia 8 de outubro no Centro do Rio
Maria Gadú fará show gratuito no Centro
Dona das canções 'Dona Cila' e 'Shimbalaiê' se apresenta na Biblioteca Parque Estadual, no Parque das Ideias, nesta terça-feira (22)
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