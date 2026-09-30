Festival Clássicos do Brasil reúne Maria Bethânia, Caetano Veloso e mais artistas - Divulgação

Festival Clássicos do Brasil reúne Maria Bethânia, Caetano Veloso e mais artistasDivulgação

Publicado 30/09/2026 22:00

A quinta edição do Clássicos do Brasil ocorre nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. Maria Bethânia , Caetano Veloso, Alceu Valença, Péricles, Fábio Jr. e Roupa Nova estão entre os grandes nomes que vão passar pelo palco do evento.

O festival chega a 2026 inspirado pelo conceito de "músicas que se tornaram eternas", reunindo, ao longo de quatro noites, artistas e repertórios que têm história e fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. A programação conta ainda com Vanessa da Mata, Alexandre Pires, Ferrugem, Paulo Ricardo, Os Paralamas do Sucesso e Pepeu Gomes.



"A programação artística desta edição começou a partir de uma ideia que eu já tinha há algum tempo: queria muito ter Maria Bethânia e Caetano Veloso no Clássicos do Brasil em 2026. Bethânia, uma mulher com uma trajetória fundamental para a nossa música, abrindo o festival, e o irmão, Caetano, encerrando. Para mim, isso é uma síntese de tudo o que é o Clássicos. A curadoria começou a partir daí e, depois, fomos montando esse grande quebra-cabeça", conta o idealizador do evento, Peck Mecenas.



A abertura, no dia 28 de novembro, reúne Maria Bethânia e Alceu Valença, que comemoram 80 anos de vida, além de Vanessa da Mata.

No dia seguinte, o samba e o pagode ocupam o festival. A programação reúne Péricles e Alexandre Pires, que construíram carreiras marcantes à frente do Exaltasamba e do Só Pra Contrariar, respectivamente, e Ferrugem, hoje um dos principais nomes do pagode contemporâneo.



Já em dia 5 de dezembro, Fábio Jr., Paulo Ricardo e Roupa Nova protagonizam a chamada Noite do Rock Romântico, com repertórios marcados por canções de amor e sucessos conhecidos pelo público. O encontro acontece poucos meses depois da banda voltar ao Rock in Rio após 35 anos, em uma apresentação com Guilherme Arantes que levou uma multidão ao Palco Sunset e transformou clássicos da banda em um grande coro.



O encerramento, em 6 de dezembro, fica por conta de Caetano Veloso, Os Paralamas do Sucesso e Pepeu Gomes. Se a primeira noite começa com Maria Bethânia, a última tem seu irmão como um dos protagonistas, criando uma conexão entre a abertura e o encerramento da edição. Paralamas e Pepeu completam a programação de um festival que, ao longo de quatro noites, navega por diferentes vertentes da música brasileira.



Confira:

Sábado, 28 de novembro



Maria Bethânia

Alceu Valença

Vanessa da Mata



Domingo, 29 de novembro



Péricles

Alexandre Pires

Ferrugem



Sábado, 5 de dezembro



Fábio Jr.

Paulo Ricardo

Roupa Nova



Domingo, 6 de dezembro



Caetano Veloso

Os Paralamas do Sucesso

Pepeu Gomes



Serviço

Clássicos do Brasil 2026

Local: Marina da Glória

Ingressos: A partir de R$ 140