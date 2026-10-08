Lollapalooza - Reprodução / Instagram

LollapaloozaReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 12:58



Lollapalooza Brasil anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (8), o line-up para a edição 2027. O festival, que celebra 15 anos no país no próximo ano, reúne artistas internacionais e nacionais. O evento acontece nos dias 19, 20 e 21 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Sombr e Mochakk são os headliners do festival. A edição 2027 também vai contar com mais atrações, incluindo:

Dominic Fike, Malcolm Todd, Raye, Geese, Cage the Elephant, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Tomora, Leon Bridges, Rodrigo Amarante, Mike 5D, Boys Noize, Angine de Poitrine, Sammy Virji, Snow Strippers, Julia Wolf, Ninajirachi, Crilo, Amaro e Dino, Die Spitz, Cat Dealers, Nação Zumbi, Midnight Generation, Carlita, The Avalanches, Violet Grohl, Boy Harsher, Brime!!, Mind Enterprises, Fezzo, Majis, Santos Bravos, Clementaum, Rawayana, Carola & Curol, Fernanda Martins, Budang, Weird Baile, Grag Queen, Luana Flores, Buhr, Make U Sweat, Zepelim e o Sopro do Cão, Bebé, Acid Asian, Seu Pereira e Coletivo 401, Catiça, Real no Ficcíon, DJ Ramemes, Marina Diniz, Mary Olivetti, El Efecto, Psilosamples, Rakta, Deafkids, Kenya20hz, Paira, Núbia, Clarissa, Ciça Moreira, Joaquim e DJ Tamy.

Os ingressos já estão abertos no site da TickerMaster. O festival, no entanto, ainda não divulgou os palcos e os horários que as atrações irão se apresentar.



Lollapalooza Brasil 2026

A edição 2026 do festival ocorreu em março deste ano, reunindo 71 artistas, sendo 17 estreantes no país, 38 nacionais e 33 internacionais. Entre os headliners estavam Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex.

No primeiro dia do festival, em 20 de março, nomes como Astrid Fontenelle, André Lamoglia, Gabi Melim, Glória Groove, Lucas Jagger, Rafa Justus, Kenya Sade, Álvaro, e Bontalvão marcaram presença na plateia e nos espaços exclusivos do evento.