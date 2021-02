Por O Dia

Publicado 03/02/2021 12:43

Rio - Kerline, eliminada desta terça-feira da 21ª temporada do reality , vai participar do 'BBB - A Eliminação Ao Vivo' no Multishow. Com apresentação de Bruno de Luca e Vivian Amorim, a entrevista será transmitida ao vivo e com exclusividade a partir das 22h30. No bate-papo, eles vão conversar com a sister sobre sua participação no reality, rever os melhores momentos da semana, receber convidados especiais e interagir com o público de casa. Os fãs podem participar usando a #BBBAEliminação.

O Humor Multishow no YouTube (https://youtube.com/humormultishow) disponibilizará, ainda, um episódio inédito do #TBT do BBB com a eliminada da semana. E, nas redes sociais do canal - Instagram e YouTube - Kerline participará do "Desafio do Eliminado", uma brincadeira envolvendo os brothers e a convivência no reality."BBB - A ELIMINAÇÃO AO VIVO"Hoje, dia 03, a partir das 22h30."#TBT DO BBB COM KERLINE"Quinta, dia 04, às 20H, no canal Humor Multishow no YouTube