Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:09 | Atualizado 03/02/2021 17:15

Rio - A festa do líder, que acontece às quartas-feiras no BBB, está de volta nesta edição. E, hoje, quem comanda a celebração é Nego Di. Para se despedir de seu reinado, o brother ganha uma festa personalizada e ambientada num bar-barbearia.

Toda a comemoração será baseada em suas preferências, com direito a barba, cabelo, boteco e humor. Na decoração e no cenário, os grafites que o comediante gosta e, no cardápio, uma de suas comidas favoritas: churrasco. Para receber os amigos com tudo o que aprecia - e com a sua cara - a festa começa com o pagode, seu ritmo musical preferido.