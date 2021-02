BBB

Thaynara alfineta Fiuk e Thaís: 'Meu cabelo tem mais química que esse beijo'

Nas redes sociais, o nome de Fábio Jr. foi parar entre os assuntos mais comentados do dia. Fãs especulam que o pai do cantor esteja decepcionado com a falta de traquejo do filho nas conquistas

Publicado há 2 horas