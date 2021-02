Jojo Todynho e Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:13 | Atualizado 04/02/2021 13:17

Rio - Jojo Todynho, a vencedora de "A Fazenda 12", é telespectadora assídua do "Big Brother Brasil 21" e resolveu fazer um pedido ao diretor do programa, o Boninho: entrar a casa mais vigiada do país por apenas 30 minutos. Ele, em seguida, não deixou passar batido e respondeu.

"Já pensou?", escreveu Boninho ao republicar o vídeo da funkeira. Quem fez coro para a participação de Jojo no "BBB 21' foi a própria esposa do diretor da TV Globo, a apresentadora Ana Furtado, que compartilhou o vídeo no Twitter e ainda subiu a hashtag "Jojo No BBB".

A web, claro, foi à loucura:

