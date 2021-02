Gilberto, participante do BBB 21 Divulgação

Por iG

Publicado 05/02/2021 11:38 | Atualizado 05/02/2021 12:08

São Paulo - Após a prova do líder, alguns brothers conversavam no Quarto Colorido. Karol Conká começou uma discussão sobre a etnia de Gilberto quando Nego Di disse que Gil afirmou na festa herança africana que era negro, o que ele discorda.

"Deu vontade de levantar e ir embora", disse Nego Di. "Eu nem quis discutir, porque eu tinha mais o que fazer, me divertir", respondeu a cantora. Na conversa, estavam presentes Lumena, Carla Dias, Thaís e Pocah.

"Ele [Gilberto] disse que alguém na 'festa da África' falou que ele é branco. Eu falei para ele, ô meu filho, para quem é branco, é preto, para quem é preto, é branco. Cada um tem seus achismos, mas saibam que vão te ver como branco", disse Karol.

"Desde que eu me entendo por gente, eu me entendo como preta", acrescenta Pocah. "Mas tem uma diferença da tua cor para ele", rebate Nego Di. Karol então fala que Gil seria igual ao Projota. O humorista discorda novamente: "não, ele é mais claro". Então a rapper diz que Gilberto teria "arcada de negro".

"Não pode dizer que é muçulmano, negro não. Ele tem cabelo liso. Teve alguém que disse pra esse cara que ele é preto e ele acreditou. Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem...", disse Nego Di.

Lumena entrou na discussão dizendo que há "vários tons de branco". "O cara acha que por não ser o branco branquíssimo...", disse e foi interrompida por Nego Di: "É porque ele não é da cor do Fiuk, aí ele acha que é negrão".

Karol voltou a falar da arcada dentária de Gil. "Agora porque o cara parece um Neandertal, o cara tem que ser negro?", questiona Nego Di. "Não sei gente, eu sei que ele é negro. Vamos falar que é negro e pronto", responde a rapper.

"A gente opera aqui na autodeclaração", diz Lumena. Em seguida Karol brinca que é ruiva e Lumena brinca que é verde.

Ao ver as cenas, a mãe de Gilberto desabafou nas redes sociais. "Infelizmente hoje eu tive o desprazer de assistir alguns participantes do BBB 21 hostilizando meu filho Gilberto. Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça. Nunca esqueceu suas origens. Um rapaz com a cabeça sensata. Pensa com coração e não tem maldade, mas aprendeu a identificar a maldade de perto de alguns participantes do reality", disse.

"Todavia é muito homem para enfrentar as cobras peçonhentas. Acordou para o jogo e sabe muito bem quem são boas pessoas lá dentro. Respeita o ser como deve ser respeitado. Gilberto é meu orgulho de coração puro e por ser um grande pensador", completa. Veja o post: