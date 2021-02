Arcrebiano, o Bil do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 06/02/2021 08:28 | Atualizado 06/02/2021 08:29

São Paulo - Durante o edição ao vivo desta sexta-feira do "Big Brother Brasil 21", o Big Fone tocou mais uma vez. Pela terceira vez, Arcrebiano atendeu o telefone, imunizando Juliette e indicando Thaís ao paredão. Minutos antes, Tiago Leifert consolidou a vitória de Arthur e Projota na Prova do Líder.

Juntos, os dois decidiram que o instrutor de crossfit ficaria com a liderança e o rapper ganharia um ano de Mc Donald's de graça. Arthur levou Projota, Carla Diaz, Nego Di, Lumena, Arcrebiano, Karol Conká, Viih Tube e Caio para o Vip, o restante ficou na Xepa. Logo depois da escolha, quando Tiago Leifert se despediu da casa, o telefone tocou e Bil atendeu, imunizando Juliette e indicando Thaís ao paredão.

Como será formado o paredão?

O Big Fone voltará a tocar no domingo. Às 10 horas da manhã ele tocará pela segunda vez e quem atender indicará uma segunda pessoa para a berlinda e imunizará mais um participante. O terceiro toque será no mesmo dia, mas à noite. Quem atender deverá inverter as ordens dadas anteriormente. Assim, um dos indicados é imunizado e um dos imunizados é indicado ao paredão.

Na formação da berlinda, que acontece também no domingo, o Anjo imunizará alguém. Logo em seguida, o Líder indica um participante e a casa indica o segundo. O terceiro e quarto indicados serão através das ordens do Big Fone.

A dinâmica do Bate e Volta acontece normalmente entre os emparedados que não foram indicados pelo Líder.