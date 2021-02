Por IG - Gente

Publicado 07/02/2021 13:39

Rio - Felipe Prior, do "BBB 20", mandou um recado para Boninho, o diretor do reality, após saber da desistência de Lucas Penteado. "Já estou no Rio, se quiser é só fazer contato", disse ele, neste domingo (07).

fotogaleria

A madrugada no "BBB 21" mobilizou a internet. Com tretas e beijos entre Lucas e Gilberto, ela terminou com a desistência de Penteado. Segundo a emissora, o rapaz escondeu que tinha problemas com álcool da produção.

Nesta manhã (07), Boninho anunciou oficialmente que agora são 18 participantes lutando pelo prêmio milionário. Na internet, anônimos e famosos se mobilizaram para ajudar financeiramente Lucas Penteado.