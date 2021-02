Lucas Penteado e Projota Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 12:36 | Atualizado 07/02/2021 13:16

Logo após a desistência de Lucas Penteado, o diretor Boninho chamou todos os participantes para conversar sobre o participante. Foi uma conversar individual e o áudio de Projota acabou sendo vazado nas redes sociais. O cantor, um dos ídolos do ator, teria confessado para o marido da apresentadora Ana Furtado que guardava uma faca caso precisasse se proteger de Lucas: "É muito difícil imaginar como minha família está vendo isso. Eu não preciso passar por isso".

Projota pediu para sair da casa e o diretor do programa então tentou convencer o cantor de permanecer e avisou , que com a saída de Lucas, o jogo iria mudar. Boninho também ressaltou que Lucas é do bem, mas quando bebe vira outra pessoa e que a produção teria descoberto o problema com álcool depois que ele já estava dentro casa.

A coluna procurou a assessoria da Globo para confirmar a veracidade do áudio e até o fechamento da nota não obteve a resposta.