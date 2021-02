Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:13

Rio - Karol Conká voltou a causar nas redes sociais após criticar a postura de Arcrebiano do 'Big Brother Brasil 21', nesta segunda-feira. Durante uma conversa com youtuber Nego Di e o músico Projota a cantora disse que o modelo e educador físico era interesseiro, após ter perguntar sobre como era a casa onde ela morava, e sugeriu que ele queria ser sustentado por ela.

“Por isso que eu demorei para ficar com ele porque achei tão chulo. Pensei que ele estava bêbado. Ele perguntou algumas vezes como era minha casa, gente, juro! Comentei que eu queria pôr aquela balança [que existe no programa] na minha casa e ele falou ‘mas é muito grande, cabe?’. Aí eu falei: ‘Cabe! Tem uma sala lá redonda, que dá pra por’. E ele ‘olha, que legal’. Gente… Eu senti esse cheirinho de gigôlo […] E ainda falei ‘não gosto do seu estilo físico, não é o que me atrai’”, disse a rapper.

Os internautas criticaram a fala de Karol através do Twitter e disseram que ela estava mentindo. “Gente, que surto coletivo é esse? Ela esqueceu que ELA ficou insistindo pra ficar com ele?”, disse uma usuária do Instagram. “Agora pronto, vai pintar a história como se ela fosse a requisitada”, disse outro.

