Rio - A segunda-feira é sempre um dia de tensão para os participantes do "BBB" e desta vez não foi diferente. O "Jogo da Discórdia" movimentou a casa mais vigiada do Brasil e consagrou Gilberto com um dos favoritos do público. Na dinâmica desta noite, os brothers deveriam dizer quem eles acham "influenciadores" e quem eles acham "influenciáveis".

Gilberto cumpriu o que prometeu e falou tudo o que estava engasgado. O brother colocou Thais, Lumena e Arthur como influenciáveis. Sobre este último, que é o atual líder, ele ainda disse: "Me surpreendi, achei que ele tinha personalidade, mas ele não tem. Seguiu o bonde porque ele quer ficar aqui para sempre".

Nos influenciadores, Gil colocou Karol Conká, Projota e Nego Di. "Eles ditam quem é certo e é errado, o que pode e o que não pode (...) Quando chegar no céu não vai ter Deus pra julgar não, vão ser eles", debochou.

