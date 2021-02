Nego Di, Karol Conká e Pocah Reprodução/Globo

11/02/2021

São Paulo - Na madrugada desta quinta-feira, rolou a "Resenha do Arthur" no "BBB 21". Durante a festa, teve beijo na boca e também teve gente perdendo a paciência. Karol Conká se revoltou com Viih Tube e foi desabafar com Pocah, Nego Di e Fiuk. A rapper não segurou a língua e já se declarou inimiga da youtuber.

"A Carla pode olhar para mim com cara de nojo. A Viih, não. A Viih não tem que olhar para mim e tirar com piadinha da minha cara e falar 'ai, não vai brigar'. Eu tenho preguiça dessa mina. Eu peguei preguiça dela faz dois dias", disse a rapper.

Nego Di aconselhou a cantora a não comprar briga e tomar cuidado com o que ela fala. "Não fiz nada demais. A não ser falar 'você não está falando com nenhum inscrito do seu canal'. Não xinguei a Viih, não ofendi ela, a não ser falar isso gritando", Karol respondeu.

A rapper não parou por aí e falou que ela e Viih Tube são inimigas. "Ela também já é minha inimiga. Eu também votaria nela. Boto no Monstro. Eu não ligo, pode votar. Só que eu acho que muita gente está vendo o que eu vi e também está de acordo com o que eu estou falando. Não está certo essa garotinha chegar para cima de mim sem respeito. Ela veio sem respeito", disse.

Em outro momento, Karol falou para Lumena e Fiuk que pediu perdão para Carla Diaz e a atriz a desculpou, por isso não deveria estar sendo julgada. "A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha [Viih] fica: 'Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'. Eu olhei para ela assim ó: 'Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa", disse e fez os dois caírem na risada.

