Carla Diaz reclama de escolha para o VIP: ’Não queria’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 08:20

Rio - Carla Diaz não acreditou muito na justificativa de Karol Conká, que a escolheu para o grupo VIP do "BBB 21" na noite desta quinta-feira. A rapper disse que escolheu a atriz para se redimir pela briga que as duas tiveram na semana passada. "Ela quer seu perdão", disse Viih Tube. "Ficou nítido, mas eu não esperava e não queria. Acho que foi uma forçação", afirmou Carla.

Viih Tube comentou, então, que acha que será alvo de Karol no paredão. Gilberto comentou com elas que ficou chateado por ter sido vetado por Arthur, que é affair de Carla Diaz no jogo. A atriz, então, levantou e disse que não estava pronta para falar sobre isso e que precisava de um tempo para processar tudo.