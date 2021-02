Por ODIA

Publicado 12/02/2021 16:42

Rio - Fiuk foi às lágrimas após receber o 'castigo do monstro' de Caio, que venceu a prova do anjo, na tarde desta sexta-feira. Ao entrar no Quarto Colorido, Camilla de Lucas, também escolhida para o castigo, percebeu que o brother estava chorando e tentou consolá-lo.