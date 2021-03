Arthur pede para Carla Diaz: ’Não me chama de meu bem’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 14:17

Rio - Arthur e Carla Diaz conversaram sobre o jogo no "BBB 21" nesta madrugada. O crossfiteiro pediu informações sobre o que ela viu no quarto secreto, mas Carla despistou. Os dois combinaram também de tentar cooptar Viih Tube para o grupo deles. Em determinado momento, Arthur se irritou com um apelido carinhoso de Carla.

fotogaleria

Publicidade

"Ah, meu bem, você sabe que a próxima sou eu", disse a atriz sobre ir ao paredão. "Não faz isso. Não me chama de 'meu bem', na boa", respondeu o capixaba. "Você faz isso. Você me chama de 'meu bem'", disse Carla. "Por que eu não posso te chamar de bebê? Não me chama de meu bem, numa boa. Não me chama", reclamou o rapaz. "Então está bom, Arthur", finalizou a atriz.