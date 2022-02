Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 09/02/2022 13:57 | Atualizado 09/02/2022 14:01

Rio - Maíra Cardi abriu o jogo sobre uma conversa séria que teve com Arthur Aguiar, um mês antes do ator ser confinado no "BBB 22". Em entrevista ao "PodCats", apresentado por Virgínia Fonseca e Camila Loures, a coach do emagrecimento contou que o ator chegou a falar em suicídio durante uma crise grave que sofreu.

"Ele pensou em desistir do 'BBB', porque ficou com medo do cancelamento grosseiro, no sentido de agressivo. E ele chegou a olhar para os meus olhos e falar: 'Eu só não tiro a minha vida por causa da nossa filha'", relatou a ex-participante do "BBB 9".

A empresária continuou relembrando sua reação à fala do marido, com quem teve a pequena Sophia, de 3 anos: "Isso me cortou o coração. Ele falou isso para mim, falou para a equipe inteira dele, a advogada dele está aqui e não me deixa mentir. Juntou todo mundo e falou, a gente ficou muito preocupado", desabafou.

Antes de entrar no reality show, o ator e cantor foi alvo de críticas nas redes sociais por trair Maíra 16 vezes, segundo afirmou a própria influenciadora. Dentro da casa, Arthur confessou aos colegas de confinamento que tinha medo de ser eliminado nas primeiras semanas do programa por causa de seu histórico infiel. No entanto, ao disputar o paredão contra Naiara Azevedo e Douglas Silva, o ex-Rebelde levou a menor porcentagem de votos, enquanto a cantora de "50 reais" foi a eliminada desta semana.

"Agora vocês estão vendo ele e todas as pessoas estão gostando dele. Por quê?", questionou Maíra durante o podcast. A coach logo acrescenta: "Porque existem várias qualidades nele, ele não é feito só de defeitos, como eu também não sou, eu tenho um monte de defeitos. Todos nós temos. A gente tem que cuidar muito, porque tem uma pessoa ali, a gente não sabe como essa pessoa vai reagir", alertou.

