Cara de Sapato e MC Guimê discutem na festa de Bruna GriphaoReprodução

Publicado 02/03/2023 07:41

Rio - MC Guimê e Cara de Sapato tiveram uma discussão no finalzinho da festa da líder Bruna Griphao, na madrugada desta quinta-feira. O cantor contou que se sentiu chateado pelo fato de o lutador ter se aliado ao principal rival dele no jogo, Gustavo.

"Eu gosto muito de você, te amo, falei no sofá. Mas quando você teve a opção de escolher Guimê ou Cowboy e Key, com todo o respeito, desculpa se eu estiver equivocado, você escolheu Cowboy e Key, que eram meus maiores adversários, me colocaram no Paredão", disse Guimê.

Sapato não gostou de ser confrontado e rebateu o amigo dizendo que nunca o abandonou. "Chegou um momento que você acreditava mais nele (Cowboy) do que em mim. Você fechou com o mano", disparou Guimê. "Eu votei com ele?", perguntou o lutador. "Não votou com ele, mas ia votar", disse o cantor. "Quando tu não estiver bêbado a gente conversa", disse Cara de Sapato. "Ah, tu tá falando que eu estou metendo o louco? Que eu não tenho visão? Isso é traição com a minha pessoa", se exaltou Guimê.

A discussão continuou. "Tu tá falando que eu ia fechar com o mano contra você! Ele foi pro meu VIP?", perguntou Sapato. "Não, eu fui. Mas eu seria mentiroso se falasse pra você que você é minha preferência na frente do Facinho", disse Guimê. "Quem disse que eu acho que eu sou?", perguntou Sapato.

As briga ficou mais forte quando Guimê disse para Sapato que soube que ele criaria outro grupo com Cowboy e Key Alves. "Você está mentindo. Eu não vou falar mais nada porque você está mentindo. Você vai ver depois", gritou Sapato, que deixou Guimê sozinho com Bruna Griphao e Ricardo.