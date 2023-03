Bruna Griphao escuta sua música, ’Bandida’, pela primeira vez na festa do líder - Reprodução

Publicado 02/03/2023 14:41

Rio - Bruna Griphao foi surpreendida pela produção do "BBB 23", que tocou o single da artista, "Bandida", durante a festa do líder na noite desta quarta-feira. "É a minha música! É a minha música! É a minha música", gritou Bruna logo que escutou a canção.

Os outros brothers se reuniram para abraçá-la e comemorar com ela. "Eu fiquei emocionada", comemorou uma fã no Twitter. "Quem também se emocionou junto?! Gratidão demais a todos os rinos que pediram pra tocar 'Bandida' no BBB. Foi inesquecível!", agradeceram os administradores da atriz no Twitter.