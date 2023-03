Key Alves diz que ficava com o rapper Xamã - Reprodução

Key Alves diz que ficava com o rapper XamãReprodução

Publicado 02/03/2023 08:05 | Atualizado 02/03/2023 08:06

Rio - Key Alves resolveu contar detalhes de seu relacionamento com o rapper Xamã durante a festa da líder Bruna Griphao, na noite desta quarta-feira. Enquanto o hit "Malvadão" tocava, a jogadora de vôlei disse para Cezar que gostaria que Xamã fosse se apresentar na casa do "BBB 23".

"Queria muito que ele viesse tocar aqui", disse. Cezar, então, perguntou se Key saía com o rapper. "Muito. Na real, eu ficava com ele, mas não era nada sério. Era muito meu amigo, mas, quando a gente queria, se beijava", disse a jogadora de vôlei. "Foi a única pessoa que eu contei que eu estaria aqui, fora da minha família", completou.

Após a revelação de mais um affair, os internautas comentaram o assunto nas redes sociais. "Quem será o próximo..? Eu acho a Key tão desnecessária falando essas coisas. Pra mim ela está tentando se auto promover", disse uma pessoa no Twitter. "A Key falando que ficava com Xamã mas eles eram muito amigos, nada sério. A bicha expõe todo mundo, não sobra um", disse outro internauta. "Tocou Xamã! Key já falou que ficava com ele. Jesus, ela é o Neymar na versão mulher", ironizou outra pessoa.