Key Alves revela ter dúvidas sobre o formato do planeta Terra no 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Key Alves revela ter dúvidas sobre o formato do planeta Terra no 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 02/03/2023 21:44 | Atualizado 02/03/2023 21:45

Rio - Key Alves, de 23 anos, virou piada nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, após uma fala inusitada no "BBB 23". A jogadora de vôlei conversava com os colegas de confinamento na área externa da casa, quando soltou uma peróla ao comentar o formato do planeta Terra.

fotogaleria

"Eu não consigo entender algumas coisas. Como pode ter um negócio que voa?", começou a atleta, em bate-papo com Marvvila, Gabriel Santana, Sarah, e Domitila. "Direto eu fico brisando nisso também", respondeu a pagodeira. "Eu tenho muito medo de avião", acrescentou Sarah.

Em seguida, Key expôs suas dúvidas sobre a Terra: "Eu briso muito no planeta. Como é que pode ser redondo, a gente não cai e ele ainda fica mexendo?", questionou ela. "Tem algumas explicações, mas é bizarro, né?", replicou Sarah.

A declaração da sister foi parar no Twitter e os internautas não perdoaram, com fãs do reality show debochando de Key: "Muito fácil ser sapiosexual quando todo mundo é mais inteligente que você", ironizou uma usuária da rede social, citando a atração que a jogadora diz ter por pessoas de alto nível intelectual. "Perto dela até uma ratoeira é mais inteligente", disparou outra pessoa. "Ela nunca ouviu falar sobre uma coisa chamada força da gravidade?", perguntou uma terceira.