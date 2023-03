Ex-BBBs Paula, Cristian e Gustavo se reencontram nos bastidores da Globo - Reprodução/Instagram

Ex-BBBs Paula, Cristian e Gustavo se reencontram nos bastidores da GloboReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2023 18:04

Rio - Paula Freitas mostrou que os desafetos do "BBB 23" ficaram para trás ao reencontrar Cristian Vanelli e Gustavo Benedito nos Estúdios Globo, na tarde desta quinta-feira. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, os ex-participantes do reality show surgiram reunidos nos bastidores da gravação do "Domingão com Huck" e a biomédica avisou que o trio resolveria um mal-entendido.

fotogaleria

"Nós estamos no meio do 'Jogo da Discórdia'. Ouviram esse riso? Aí o 'Jogo da Discórdia' é: que eu não segui os dois (nas redes sociais). Então, como ontem eu falei para vocês que eu ia chamar os dois e ia pagar o jantar hoje, vou seguir eles primeiro, eles vão tirar esse print, e vão me seguir de volta porque eu acho que mereço", brincou a ex-sister.

Vale lembrar que Paula e Cristian chegaram a formar uma aliança no "Big Brother Brasil 23", mas se tornaram inimigos após o jogo do empresário ser exposto. O ex-brother dizia para o grupo do quarto Fundo do Mar que se relacionava com a paraense e Bruna Griphao apenas para "coletar informações" e que poderia "pegar" Paula a qualquer momento, mas que não queria. Ao descobrir as falas polêmicas do gaúcho, Paula ficou enfurecida: "Se eu fico, vou arrancar a cabeça desse menino fora. Eu tô prometendo isso para você", disse ela, antes de ser eliminada do programa.