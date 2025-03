Daniele comenta sobre posicionamento no Sincerão - Reprodução Globoplay

Publicado 21/03/2025 15:50 | Atualizado 21/03/2025 15:51

Rio - Daniele Hypolito comentou sobre seus posicionamentos no 'Sincerão' do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta sexta-feira (21). Em uma conversa com Aline, Diego e Guilherme, na academia da casa, a sister relembrou o discurso do apresentador Tadeu Schmidt na última eliminação do reality e comentou que tem medo de magoar algum brother.

"Coisas que eu não gosto, que eu não uso no meu vocabulário para as pessoas. Não é que eu não fale para as pessoas, mas eu não uso essas palavras, então me travou. Só que com o contexto do Tadeu eu entendi, então quando ele falou: 'Uma ginasta entrar no ginásio e não subir no aparelho', isso me remete ao medo que eu tive de magoar a pessoa e que eu não posso ter isso", disse Daniele.

Guilherme afirmou que o medo da ginasta pode ser vencido. "O medo pode ser vencido e deve. Porque todo mundo vai colocar as plaquinhas, aqui. Todo mundo vai precisar botar. Às vezes, todo mundo tem a consciência de que não é aquela palavra, e acho que nem cabe as vezes. Mas nem precisa dizer que não é essa palavra, eu já sei que eu não sou aquilo. Mas é necessário colocar, todo mundo vem aqui sabendo que vai precisar passar por todas as adversidades. Todo mundo aqui já vem sabendo disso", relatou.

Diego complementou o brother e declarou que a irmã deve enfrentar o medo. "E quando o medo começa a parar a gente, é a hora que a gente tem que enfrentar ele... Você acha que eu não morro de medo daquele quarto? Eu vou ter que enfrentar. Vou com medo? Vai com medo mesmo, eu não tenho escolha", disse ele.