GloboPop tem futuro incerto - Divulgação/TV Globo

GloboPop tem futuro incertoDivulgação/TV Globo

Publicado 09/10/2026 00:00

Lançado com pompa há apenas 6 meses, o GloboPop não deverá durar muito mais tempo. A tentativa da Globo de ter a sua própria rede social (mas sem deixar que usuários comuns interagissem com famosos) é vista internamente como uma imensa máquina de moer dinheiro. Desde o mês passado, a empresa reduziu drasticamente os gastos com influenciadores da Geração Z contratados para divulgar o aplicativo, que é uma aposta pessoal de Rodolfo Bastos, que ascendeu ao posto de Diretor de Publishing sem nenhuma experiência prévia no gênero -- até ser promovido por Manuel Belmar, demitido do conglomerado em setembro, ele era um executivo financeiro.

Nas últimas semanas, segundo apurou a Canal D, a Globo iniciou a última movimentação para tentar salvar o GloboPop, encerrando os aplicativos do Gshow e do Receitas para colocar todos os conteúdos na pseudo rede social da empresa.



Globo admite fracasso nos bastidores

Entre os demais executivos da Globo, o fracasso do GloboPop já é visto como fato consumado e irreversível. "Não atraímos público novo e acabamos deixando de fazer o que fazíamos de melhor, que era falar com eficiência com o público que já estava no ecossistema da Globo", diz um executivo familiarizado com a operação. Além da fusão dos demais aplicativos, a empresa também decidiu fazer outra tentativa para salvar a sua rede social: tramas verticais adaptadas de produções feitas anteriormente pela rede. A rede está tentando conseguir patrocínio para a novidade -- até aqui, sem sucesso, segundo apurou a Canal D. Para a cúpula do conglomerado, o GloboPop é um erro tão grotesco e grave quanto a perda dos direitos totais da Copa do Mundo.

Da Record para o SBT

Renato Ambrósio está investindo na programação do SBT - Reprodução/Band

Renato Ambrósio está investindo na programação do SBTReprodução/Band

Programa histórico da Record, o Rio de Prêmios migrará para o SBT já a partir deste domingo (11). A transferência de emissora já é um fruto do contrato de Renato Ambrósio, que terá um programa nacional nas tardes de sábado. Ele já sinalizou que investirá em movimentos semelhantes em outras regiões.

A dualidade da audiência

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin na estreia do novo MasterChef Profissionais - Renato Pizzutto/Band

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin na estreia do novo MasterChef ProfissionaisRenato Pizzutto/Band

Com números abaixo das expectativas no Ibope televisivo, o MasterChef continua sendo um fenômeno de público em outras plataformas. Apesar de ter estreado sua nova temporada entre profissionais com apenas 0,85 de média nacional, o talent show da Band segue com bons números no YouTube (1,6 milhão de exibições em 48h), na HBO Max (terceiro conteúdo mais visto) e no Discovery Home&Health (vice-líder na TV por assinatura em sua faixa horária).

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase de Adriana Araújo. Nenhuma jornalista se destacou tanto ao longo do ano quanto a âncora do Jornal da Band e da BandNews FM. Com comentários pertinentes e ótimas entrevistas, ela se tornou -- com folga -- a melhor apresentadora de telejornal do país.

É flop... a temporada de Ted Lasso, que chegou ao fim há alguns dias na Apple TV. O último episódio parece ter sido roteirizado por alguém disposto a gabaritar todos os clichês possíveis e existentes. O grande desafio é esboçar algum sorriso assistindo aquilo.

A Canal D faz uma pausa durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida e volta a ser publicada na edição de terça-feira (13) de O Dia. Até a volta!