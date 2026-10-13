Falha no Horário Político colapsou audiência das emissoras de TVReprodução
Renato Ambrósio estreará nas tardes e noites do SBTDivulgação/SBT
O Melhor de Tudo caiu nas graças do público da RedeTV!Divulgação/RedeTV!
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Falha no Horário Político colapsou audiência das emissoras de TVReprodução
Renato Ambrósio estreará nas tardes e noites do SBTDivulgação/SBT
O Melhor de Tudo caiu nas graças do público da RedeTV!Divulgação/RedeTV!
Horário Político mostra fragilidade do Ibope
Falha na exibição da propaganda de Flávio Bolsonaro colocou mais pressão sob falhas frequentes no serviço da empresa medidora de audiência televisiva
Rede social da Globo pode chegar ao fim
Lançado há apenas 6 meses, GloboPop passou a ser visto internamente como uma imensa máquina de moer dinheiro
César Tralli perde prestígio na Globo
Trabalho do apresentador do Jornal Nacional passou a ser questionado depois de performance insatisfatória na cobertura eleitoral
Bancada da TV perde força nas eleições
Outrora sinônimos de campeões de votos, programas policiais das três maiores redes perderam representantes significativos na comparação com os pleitos anteriores
GloboNews já planeja mudança editorial
Baseado em pesquisa da Quaest, canal de notícias sinalizou internamente que fará mudanças significativas em seu time de comentaristas nos próximos meses
Afinal, qual é o maior canal de notícias do país?
GloboNews, CNN Brasil e Jovem Pan se auto-proclamaram como líderes do gênero com base nos dados aferidos pelo Ibope ao longo do mês de setembro
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