Falha no Horário Político colapsou audiência das emissoras de TV - Reprodução

Falha no Horário Político colapsou audiência das emissoras de TVReprodução

Publicado 13/10/2026 00:00

A falha da TV Senado no bloco vespertino de propaganda política -- grande parte da inserção de Flávio Bolsonaro foi ao ar sem áudio -- ontem (12) serviu para aumentar ainda mais a pressão diante da medição de audiência televisiva do Ibope. A empresa, questionada por todas as emissoras de TV ao longo deste ano, mostrou mais uma vez que não tem critérios claros em transmissões simultâneas.

Com todos os canais de TV aberta sem áudio, a lógica era de que todas as emissoras registrassem traço (ou seja: 0,00 ponto) de audiência em realtime, já que a medição do Ibope é baseada no áudio das exibidoras. No entanto, números obtidos em primeira mão pela Canal D com fontes do mercado mostram que isso aconteceu apenas em Brasília, em Curitiba e em Manaus.

Record vira líder de audiência

No Painel Nacional de Televisão, que compila os índices das 15 principais regiões metropolitanas, a Record virou líder de audiência durante a falha técnica na propaganda de Flávio Bolsonaro, com quatro vezes mais público que a Globo às 13h03. Em São Paulo, a emissora chegou a abrir uma vantagem de 627% da adversária às 13h02. O SBT, por sua vez, foi o canal mais prejudicado, chegando ao traço absoluto em todas as 15 capitais integrantes do PNT -- nenhuma outra rede, nem mesmo a RedeTV!, zerou na totalidade das regiões.

Sabadão na madrugada

Renato Ambrósio estreará nas tardes e noites do SBT - Divulgação/SBT

Renato Ambrósio estreará nas tardes e noites do SBTDivulgação/SBT

Além da exibição em seu horário original, das 17h50 às 19h20, o Sabadão de Todos também terá espaço nas madrugadas de sábado para domingo no SBT. O programa assistencialista de Renato Ambrósio irá ao ar após o Programa do João, por volta de 1h da manhã, ocupando o espaço até então preenchido por Notícias Impressionantes, que teve sua produção descontinuada em 2022.

Em meio ao caos

O Melhor de Tudo caiu nas graças do público da RedeTV! - Divulgação/RedeTV!

O Melhor de Tudo caiu nas graças do público da RedeTV!Divulgação/RedeTV!

Em meio aos muitos lançamentos fracassados de programas nacionais, a RedeTV! achou algo para comemorar: o canal está surpreso com os números da série chinesa O Melhor de Tudo, transmitida nas noites de domingo. Com médias na casa de 1 ponto na Grande São Paulo, a trama está acima das expectativas da emissora, que já planeja aumentar o espaço da teledramaturgia chinesa em sua programação.

É POP OU FLOP?

É pop... a série Guerra, que está em cartaz na programação da HBO e no streaming HBO Max. Além de um ótimo texto, o seriado chama a atenção por seu altíssimo nível de produção, com qualidades de som e imagem que beiram o surreal.

É flop... o Fantástico, da TV Globo. Já é estranho quando a revista eletrônica da Globo não aparece por aqui. A ideia inovadora da vez foi trocar as vozes de Maju Coutinho e Poliana Abritta na cabeça de uma reportagem sobre o filme Se Eu Fosse Você 3. 2006 mandou lembranças.