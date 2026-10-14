Inteligência artificial de Silvio Santos com 14 anos convida público ao upfront do SBT - Reprodução/SBT

Inteligência artificial de Silvio Santos com 14 anos convida público ao upfront do SBTReprodução/SBT

Publicado 14/10/2026 00:00

O SBT está alinhando os últimos detalhes de seu primeiro upfront, que acontecerá na noite da próxima quinta-feira (22) em São Paulo. Nos últimos dias, agências de publicidade receberam o convite definitivo para a festa, com um vídeo de Silvio Santos feito com uso de inteligência artificial. Nas imagens, o empresário -- em sua versão de 14 anos de idade -- relembra sua trajetória e chama o público para fazer parte "do próximo capítulo" da história da emissora.

A Canal D apurou que o evento será liderado por cinco duplas e um quinteto. São eles: Patricia Abravanel e Celso Portiolli; Rebeca Abravanel e Cesar Filho; Daniele Brandi e Gabriel Cartolano; Gaby Cabrini e Luís Ricardo; Érica Reis e Danilo Gentili; Tiago Leifert, Galvão Bueno, Ratinho, João Silva e Carlos Alberto de Nóbrega.

Menos um debate

O SBT desistiu de promover um debate entre Lula e Flávio Bolsonaro. O evento, que aconteceria na noite desta quinta-feira (15), foi cancelado em virtude da incompatibilidade de agendas dos candidatos, que já haviam assumido compromissos com outras emissoras. Com isso, o provável primeiro debate do segundo turno será promovido pela Band, na noite de domingo (18), às 20h.

Falha confirmada

Falha em propaganda de Flávio Bolsonaro colapsou audiência televisiva - Reprodução/TV Celular

Falha em propaganda de Flávio Bolsonaro colapsou audiência televisivaReprodução/TV Celular

Contrariando o que aconteceu nas falhas anteriores em transmissões simultâneas, o Ibope não conseguiu entregar para as emissoras de TV aberta os dados corretos de audiência do horário político da última segunda-feira (12), em que a propaganda de Flávio Bolsonaro foi ao ar sem áudio. De acordo com o instituto, a Globo e o SBT tiveram seus piores desempenhos da década durante parte da inserção. As redes, segundo apurou a Canal D, já se queixaram formalmente sobre a falha. O Ibope, procurado pela coluna, não se manifestou até o fechamento desta edição.

Nova novela na Record

Record tenta adquirir a novela turca Meu Nome é Farah - Divulgação/Netflix

Record tenta adquirir a novela turca Meu Nome é FarahDivulgação/Netflix

O martelo ainda não foi batido, mas tudo caminha para que a Record repita a mesma estratégia deste ano no início de 2027, com a exibição de uma novela turca contra o Big Brother Brasil. A emissora tenta adquirir os direitos de transmissão de Meu Nome é Farah, que virou fenômeno na Netflix.

É POP OU FLOP?

É pop... o Canal Livre, da Band. Mesmo com baixos índices de audiência, o jornalístico continua sendo uma referência de qualidade nas noites de domingo. Não é raro ver cortes da atração repercutindo mais do que jornalísticos das TVs concorrentes que tem muito mais público.

É flop... a atual fase do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. O programa ainda é uma ilha para os padrões da emissora, mas está repercutindo cada vez menos -- e está cada vez mais próximo do 0 ponto de audiência, e não do 1, como era frequente no primeiro semestre.