Eduardo Oinegue e Adriana Araújo vão mediar debate eleitoral da Band - Divulgação/Band

Eduardo Oinegue e Adriana Araújo vão mediar debate eleitoral da BandDivulgação/Band

Publicado 15/10/2026 00:00

A Band está em festa com a confirmação de que Lula e Flávio Bolsonaro participarão do debate presidencial que acontecerá neste domingo (18), às 20h. A direção do canal espera uma audiência histórica do evento, que marcará o primeiro encontro dos dois principais candidatos desde o início da campanha eleitoral. No primeiro turno, nenhum dos dois aceitou participar dos debates promovidos pelas redes de TV aberta.

Internamente, há a expectativa de que o debate consiga superar o ibope do Fantástico, da TV Globo, tal qual aconteceu há 4 anos. Em 2022, o debate entre Lula e Jair Bolsonaro rendeu 12,4 pontos de média em São Paulo, número inimaginável para qualquer programa regular da Band na atualidade.

Segunda tela

A partir do próximo ano, todas as novelas das 21h da Globo vão contar com uma segunda tela nativa. Além das versões para a televisão linear, os folhetins passam a ter um spin-off alternativo para as redes sociais, já pensada para o formato vertical. "A iniciativa estende a narrativa principal, explorando novos desdobramentos, personagens e perspectivas do universo da trama", diz a emissora.

Canal alternativo

Adriane Galisteu é uma das principais apresentadoras da Record - Divulgação/Record

Adriane Galisteu é uma das principais apresentadoras da RecordDivulgação/Record

A Record prepara para o final deste mês, no mais tardar no início de novembro, o lançamento de um segundo canal em sua frequência de multiprogramação na TV aberta. Testes já haviam sido feitos há alguns meses, mas a movimentação agora é definitiva. As afiliadas da emissora já foram avisadas da novidade, atualmente prevista para o dia 30.

Retorno improvável

Iris Abravanel escreveu a maior parte das novelas infantis do SBT - Divulgação/SBT

Iris Abravanel escreveu a maior parte das novelas infantis do SBTDivulgação/SBT

São poucas, para não dizer nulas, as chances de que o SBT volte a produzir uma novela nacional no próximo ano. A emissora até tentou viabilizar um projeto no mercado publicitário, mas não encontrou marcas interessadas em abraçar a empreitada. As plataformas de streamings consultadas também não simpatizaram com a ideia inicial, que era de mais uma novela infantil.

É POP OU FLOP?

É pop... absolutamente nada. Não é fácil ter uma coluna diária e achar coisas para elogiar em um momento tão moribundo da televisão brasileira. Se for pra dizer que algo é pop, vou dizer que é o meu esforço em levar notícias de qualidade aos leitores de O Dia de segunda a sexta.

É flop... as constantes mudanças na programação de horário nobre da Globo. Acompanhar os capítulos de Quem Ama Cuida virou uma especie de desafio. A novela começa a cada dia em um horário -- e também termina em horários diferentes. Nem o SBT faria algo tão absurdo.