Eduardo Oinegue e Adriana Araújo vão mediar debate eleitoral da BandDivulgação/Band
Adriane Galisteu é uma das principais apresentadoras da RecordDivulgação/Record
Iris Abravanel escreveu a maior parte das novelas infantis do SBTDivulgação/SBT
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