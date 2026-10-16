XSports não pagou salário de seus colaboradores - Divulgação/XSports

XSports não pagou salário de seus colaboradoresDivulgação/XSports

Publicado 16/10/2026 00:00

No ar há 14 meses, a XSports enfrenta um momento financeiro conturbado. A Canal D apurou que o canal esportivo deu calote na maioria esmagadora de seus funcionários, que deveriam ter recebido os salários de outubro no dia 10. Apenas uma pequena parcela dos colaboradores recebeu seus vencimentos -- todos eles em funções essenciais, como na operação do controle-mestre, ou executivos vistos como imprescindíveis.

Mesmo tendo poucos contratos com casas de apostas, a emissora foi diretamente impactada pelo veto da atuação das bets em território nacional, aliado aos problemas de fluxo financeiro da Kalunga, sua empresa controladora. Procurada pela Canal D, a XSports admitiu que não pagou seus funcionários, mas culpou um "problema no processamento de um banco parceiro" e disse que regularizará a situação nesta sexta (16).

Já que falamos de bets...

Responsáveis por deflagrar a crise financeira da XSports, as casas de apostas também devem se tornar responsáveis pelo fim do programa Eita Lucas!, exibido nas tardes de sábado do SBT. Toda a equipe do projeto já foi avisada que será dispensada no final deste mês. O único patrocinador do projeto era justamente uma bet, e a emissora não encontrou nenhum outro interessado em bancar a atração.

Gerenciamento de crise

Frederic Kachar foi dispensado pela Globo - Divulgação/TV Globo

Frederic Kachar foi dispensado pela GloboDivulgação/TV Globo

Demitido da Globo após 29 anos, Frederic Kachar não saiu de mãos vazias. Fontes muito bem-posicionadas da Canal D garantem que o executivo, agora figura nacionalmente notória por sua amizade íntima com Daniel Vorcaro, foi agraciado com um vultoso acordo de NDA. A empresa, enquanto isso, teme que outros profissionais também tenham se envolvido com o banqueiro. O conglomerado já cogita até abrir uma espécie de programa de "auto-delação".

Caindo aos pedaços

A Hora do Zap virou o tapa-buraco emergencial da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

A Hora do Zap virou o tapa-buraco emergencial da RedeTV!Reprodução/RedeTV!

Cada vez mais próxima do traço de audiência no Painel Nacional de Televisão, a RedeTV! enfrenta um processo de sucateamento nos seus bastidores. A emissora saiu do ar em dois momentos distintos nesta quarta-feira (14), durante a manhã e a tarde. Na faixa da manhã, o telejornal RedeTV! Notícias precisou ser trocado emergencialmente por uma reprise de A Hora do Zap.

É POP OU FLOP?

É pop... o Pulso Político, comandado por Daniela Lima nas tardes do UOL. Este colunista, como muitos sabem, não é exatamente o maior fã da apresentadora. Mas nem por isso pode deixar de reconhecer que ela criou um produto atrativo, marcante e com linha editorial diferenciada.

É flop... o Upfront da Globo. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora divulgou informações falsas aos seus parceiros comerciais. Desta vez, a rede inventou um contrato inexistente com a CBF, que se apressou para desmentir a informação. Um papelão.

A Canal D volta na edição de segunda-feira (19) de O Dia. Bom final de semana!