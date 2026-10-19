Globo já se movimenta para mudar direitos de transmissão da Série BDivulgação/CBF
Band ainda não definiu substituta de Guerra das RosasDivulgação/Band
SBT promoverá evento para o mercado publicitárioDivulgação/SBT
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Globo já se movimenta para mudar direitos de transmissão da Série BDivulgação/CBF
Band ainda não definiu substituta de Guerra das RosasDivulgação/Band
SBT promoverá evento para o mercado publicitárioDivulgação/SBT
Globo quer mais jogos da Série B
Alta probabilidade de rebaixamento de times relevantes despertou o interesse da emissora, que já negocia diretamente com os clubes em situação mais delicada
XSports dá calote e não paga funcionários
Canal esportivo admite atraso, mas culpa falha em banco parceiro; emissora promete regularizar situação até o final desta sexta-feira (16)
Band espera ibope histórico com debate
Emissora festeja confirmação das participações de Lula e Flávio Bolsonaro no debate que acontecerá neste domingo (18); canal acredita que vencerá o Fantástico, da Globo
SBT define detalhes de seu upfront
Emissora promoverá evento para o mercado publicitário na próxima quinta-feira (22); duplas de apresentadores já foram escolhidas para apresentar blocos da festa
Horário Político mostra fragilidade do Ibope
Falha na exibição da propaganda de Flávio Bolsonaro colocou mais pressão sob falhas frequentes no serviço da empresa medidora de audiência televisiva
Rede social da Globo pode chegar ao fim
Lançado há apenas 6 meses, GloboPop passou a ser visto internamente como uma imensa máquina de moer dinheiro
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