Globo já se movimenta para mudar direitos de transmissão da Série B - Divulgação/CBF

Globo já se movimenta para mudar direitos de transmissão da Série BDivulgação/CBF

Publicado 19/10/2026 00:00

A Globo não está inerte com a altíssima probabilidade de rebaixamento de times relevantes para a Série B do Brasileirão no próximo ano. Com Corinthians, Internacional e Grêmio na berlinda, a direção da emissora está se apressando para tentar ampliar os seus direitos de transmissão do torneio.

Atualmente, a emissora conta apenas com os jogos em que Náutico e São Bernardo atuam como mandantes -- o Náutico corre risco de ser rebaixado para a terceira divisão, enquanto o São Bernardo seguirá por mais uma temporada na Série B. A Canal D apurou que emissários da emissora já estão em contato com os três clubes em situação mais delicada. A ideia é que a rede consiga assegurar transmissões regionais, seguindo os moldes já adotados neste ano, além de exibições nacionais no Premiere, SporTV e GE TV.

XSports segue sem pagar salários

A saga do calote da XSports continua. Diferentemente do prometido pelo canal esportivo em comunicado enviado para a Canal D, os salários dos funcionários seguem ser integralmente regularizados. Na última sexta-feira (16), a emissora apenas pagou alguns colaboradores, mas segue sem arcar com os vencimentos de boa parte de seus funcionários. Já há, inclusive, uma movimentação para a paralisação dos trabalhos por parte de quem não recebeu neste mês.

Martelo batido

Band ainda não definiu substituta de Guerra das Rosas - Divulgação/Band

Band ainda não definiu substituta de Guerra das RosasDivulgação/Band

A Band finalmente bateu qual será a substituta de Guerra das Rosas. A faixa das 20h30, que sucede o Jornal da Band, passará a ser ocupada por A Traição -- outra novela turca -- já a partir do próximo dia 9. No próximo mês, a emissora também promoverá a estreia de uma nova temporada do Linha de Combate e de Dossiê Celebridades, novo programa de Leo Dias.

Upfront nem no nome

SBT promoverá evento para o mercado publicitário - Divulgação/SBT

SBT promoverá evento para o mercado publicitárioDivulgação/SBT

Não conte com o anúncio de novidades no evento que o SBT promoverá nesta quinta-feira (22). Até mesmo o nome de upfront, habitualmente usado em apresentações de novos conteúdos, como a promovida pela Globo na semana passada, já foi substituído por "upupshow business" (com dois 'up' mesmo). A ideia é apresentar ao mercado publicitário oportunidades comerciais multiplataforma, e não novos formatos de programação.

É POP OU FLOP?

É pop... o bom momento atravessado pelo Globo Rural, clássico das manhãs de domingo da TV brasileira. A atração é uma das poucas que segue com seu formato original, sem mudanças para agradar bolhas, e justamente por isso segue sendo um fenômeno de público e crítica.

É flop... o plano padrão do Disney+. Anúncios fazem parte do negócio e já estão presentes em outras plataformas, como a Netflix e o Prime Video, mas nenhum serviço tem inserções tão insuportáveis quanto o do Mickey Mouse. Uma série de 23 minutos chega a ter 5 intervalos, com durações que variam entre 30 segundos e 1 minuto e meio, sempre com os mesmos comerciais.