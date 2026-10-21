Luiz Guerra é o mais novo integrante da equipe do Brasil UrgenteReprodução/Redes Sociais
César Tralli mediará último debate presidencial da campanha de 2026Reprodução/TV Globo
Claro conseguiu decisão histórica da AnatelReprodução/Redes Sociais
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Luiz Guerra é o mais novo integrante da equipe do Brasil UrgenteReprodução/Redes Sociais
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Claro conseguiu decisão histórica da AnatelReprodução/Redes Sociais
Band contrata repórter protagonista de escândalo
Luiz Guerra, braço direito de Sonia Abrão na desastrosa cobertura do caso Eloá, é o mais novo reforço da equipe do Brasil Urgente
Até cenário vira briga na GloboNews
Reclamação de Andréia Sadi durante o Estúdio i foi apenas o estopim das reclamações dos apresentadores sobre o cenário que estreou há apenas 2 meses
Globo quer mais jogos da Série B
Alta probabilidade de rebaixamento de times relevantes despertou o interesse da emissora, que já negocia diretamente com os clubes em situação mais delicada
XSports dá calote e não paga funcionários
Canal esportivo admite atraso, mas culpa falha em banco parceiro; emissora promete regularizar situação até o final desta sexta-feira (16)
Band espera ibope histórico com debate
Emissora festeja confirmação das participações de Lula e Flávio Bolsonaro no debate que acontecerá neste domingo (18); canal acredita que vencerá o Fantástico, da Globo
SBT define detalhes de seu upfront
Emissora promoverá evento para o mercado publicitário na próxima quinta-feira (22); duplas de apresentadores já foram escolhidas para apresentar blocos da festa
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