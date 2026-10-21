Luiz Guerra é o mais novo integrante da equipe do Brasil Urgente - Reprodução/Redes Sociais

Luiz Guerra é o mais novo integrante da equipe do Brasil UrgenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2026 00:00 | Atualizado 21/10/2026 06:42

Responsável por um dos episódios mais inacreditáveis da história da televisão nacional, Luiz Guerra é o mais novo reforço da equipe do Brasil Urgente. A Canal D apurou que o jornalista assumiu o cargo de produtor da edição nacional do programa, comandada por Joel Datena, no início da semana.

Pouco conhecido do grande público, o jornalista ficou nacionalmente conhecido ao fazer uma entrevista ao vivo com Lindemberg Alves, sequestrador de Eloá Pimentel, durante o cárcere privado da jovem. Na época, ele era repórter de Sonia Abrão no A Tarde é Sua, programa da RedeTV!. O novo contratado da Band diz não se arrepender do caso, que foi classificado pela Polícia Militar como "criminoso".

Globo corre atrás do prejuízo

Insatisfeita com a queda de audiência de Quem Ama Cuida, que perdeu uma parcela significativa de seus telespectadores desde o início do período eleitoral, a Globo promoverá um relançamento da novela a partir da próxima semana. A ideia é reaproximar o público que deixou de assistir ao folhetim, com resumos da história e chamadas anunciando a retomada do horário habitual da trama.

Sem fact-checking

César Tralli mediará último debate presidencial da campanha de 2026 - Reprodução/TV Globo

César Tralli mediará último debate presidencial da campanha de 2026Reprodução/TV Globo

A Globo não promoverá um fact-checking em seu debate presidencial, que está confirmado para a noite desta sexta-feira (24). O motivo é simples: as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro já concordaram com as regras do encontro, que não previam tal dinâmica. Para mudar as regras, a emissora precisaria invalidar o documento já assinado, submetendo um novo roteiro ao crivo das campanhas -- algo praticamente impossível em tão pouco tempo.

Briga a caminho

Claro conseguiu decisão histórica da Anatel - Reprodução/Redes Sociais

Claro conseguiu decisão histórica da AnatelReprodução/Redes Sociais

É questão de tempo para que as TVs entrem em rota de colisão com a Claro, maior operadora de televisão por assinatura do país. Em processo movido pela RBTV, a Anatel decidiu que a empresa não tem obrigação de carregar gratuitamente o sinal das TVs abertas em seus pacotes mais recentes, que funcionam através de IPTV (televisão por internet). A decisão é um imenso balde d'água fria para canais nanicos e tende a dificultar até mesmo renegociações com emissoras relevantes representadas por terceiros, como Record, SBT e RedeTV!, sócias da Simba Content.

É POP OU FLOP?

É pop... o momento vivido pelo Cidade Alerta, da Record. Completando seu segundo ano como titular do programa, Reinaldo Gottino conseguiu dar uma nova cara para o jornalístico, que passou a focar mais em prestação de serviços e menos em conteúdos policialescos.

É flop... a cobertura da Band, SBT e RedeTV! do velório de Lua Blanco. Sem respeito algum, as três emissoras não hesitaram em enviar repórteres para se esgueirar em meio ao cerimonial restrito de despedida da atriz, que optou pela discrição ao longo de todo o seu tratamento.