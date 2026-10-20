Andréia Sadi reclamou ao vivo de barulho excessivo no estúdio da GloboNews - Reprodução/GloboNews

Andréia Sadi reclamou ao vivo de barulho excessivo no estúdio da GloboNewsReprodução/GloboNews

Publicado 20/10/2026 00:00 | Atualizado 20/10/2026 09:12

Principal elemento da comemoração dos 30 anos da GloboNews, o novo cenário do canal de notícias virou motivo de briga entre os apresentadores da emissora. A reclamação ao vivo de Andréia Sadi durante o Estúdio i de ontem (19) foi apenas o estopim de uma série de queixas já formalizadas ao longo das últimas semanas. Todos os apresentadores do canal, sem exceção, já se estressaram com o novo estúdio, que uniu o ambiente dos jornalistas com o cenário dos telejornais.

Não é raro que editores e produtores gritem uns com os outros enquanto os jornalísticos do canal estão ao vivo, desconcentrando apresentadores e comentaristas. O novo estúdio, diferentemente do anterior, não tem nenhum tratamento acústico para isolar os cenários do ambiente da Redação.

Troféu Óleo de Peroba

Sem capacidade de honrar com os pagamentos dos colaboradores em dia, a XSports decidiu usar meios pouco ortodoxos para tentar tapar o sol com a peneira. Um diretor, incomodado com a repercussão do calote, coagiu funcionários que receberam seus salários para defender a emissora nas redes sociais, muitos deles com perfis desativados há anos. Em um intervalo de 5 minutos, a Canal D recebeu 11 mensagens do 'gabinete do ódio' do executivo, todas com o mesmo teor. Em tempo: o canal só terminou de quitar os vencimentos atrasados na tarde desta segunda. A emissora, vale lembrar, confirmou oficialmente -- o áudio da ligação está gravado -- os atrasos.

Estreia fora da curva

Sabadão de Todos aumentou audiência do SBT - Reprodução/SBT

Sabadão de Todos aumentou audiência do SBTReprodução/SBT

O Sabadão de Todos estreou como a maior audiência da programação vespertina do SBT no Painel Nacional de Televisão. A atração comandada por Renato Ambrósio conquistou 1,82 ponto de média, contra 1,52 da Sessão +SBT Show e 1,47 do Eita Lucas!. O programa também teve performance superior ao número acumulado pela emissora nas 24 horas do dia (1,44 ponto).

Band com Ibope histórico

Band alcançou índices históricos de audiência com debate presidencial - Renato Pizzutto/Band

Band alcançou índices históricos de audiência com debate presidencialRenato Pizzutto/Band

O primeiro debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro rendeu uma série de desempenhos históricos para a Band em todo o país. Em São Paulo, a rede teve o debate mais assistido em 20 anos, com pico de 16,51 pontos, desbancando o Fantástico e conquistando o posto de programa mais visto da televisão. No Rio de Janeiro, a emissora desbancou a Record e ficou em terceiro lugar na média das 24 horas do dia. Em Brasília, cidade em que o debate conquistou pico de 25,06, a Band foi a segunda emissora mais vista durante todo o dia, atrás apenas da Globo.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Adriana Araújo como mediadora do debate eleitoral da Band. Não é de hoje que esta coluna levanta a lebre de que ela se tornou a melhor âncora de programas jornalísticos do país. Ela conseguiu se sobressair em meio ao caos com classe e elegância.

É flop... o restante do debate da Band, com a exceção de Adriana Araújo e dos excelentes índices de audiência. Deixar os dois candidatos soltos, sem nenhum tema proposto, só serviu para que o evento fosse transformado em um imenso Casos de Família.

