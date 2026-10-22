Luciano Huck vive turbulência na GloboReprodução/TV Globo

Mais artigos de Gabriel de Oliveira
Gabriel de Oliveira
Com contrato até 2028, Luciano Huck não está em um bom momento na TV Globo. Depois do caso de Frederic Kachar, dispensado por manter relações extra-profissionais com Daniel Vorcaro, a direção da emissora acredita que quaisquer sinais de proximidade do banqueiro precisam ser analisados de forma criteriosa e independente, justamente para um evitar um escândalo como o protagonizado pelo agora ex-CEO da Editora Globo.
Huck é dono de um dos maiores faturamentos da emissora e conta com o prestígio de boa parte do conselho de administração da companhia. A empresa, no entanto, já não estava satisfeita com a possível candidatura do apresentador à Presidência da República em 2030, segundo apurou a Canal D.
Conflito de interesses
Huck, segundo apurou a coluna, nunca fez questão de esconder dos amigos mais próximos que ainda se considera uma pessoa politicamente ativa. A Globo, que fazia vista grossa para tal, vai mudar seu posicionamento corporativo depois das incontáveis críticas envolvendo a cobertura eleitoral da empresa. É irreal, de acordo com fontes da Canal D, acreditar que a emissora irá demitir Luciano Huck, visto em pesquisas como a figura mais marcante da rede na atualidade. Porém, é factível dizer que o comunicador precisará decidir, de uma vez por todas, se quer ser um animador de auditório ou um político.
Despedida em alta

Paredes fechou a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco, no MaracanãDelmiro Junior / Agência O Dia

O SBT conquistou excelentes índices de audiência com a despedida do Vasco da Copa Sul-Americana, que marcou o encerramento dos jogos da competição nas noites de terça-feira -- a emissora não transmitirá o torneio em 2027. No Rio de Janeiro, a rede conquistou picos de 17 pontos e liderou por 42 minutos. Vitória (10,7 de média) e Manaus (10,1) encerram o ranking das três melhores performances da vitória do Boca Juniors.
Eleições na Record

Christina Lemos comandará cobertura do segundo turno eleitoral na RecordDivulgação/Record

Diante dos bons índices obtidos no primeiro turno da eleição presidencial, a Record manterá sua estratégia de programação para este domingo (25), dia do segundo turno. O Cine Maior e o Acerte ou Caia! irão ao ar mais cedo para que a emissora possa exibir, a partir das 16h55, um especial com a apuração dos votos. A apresentação será de Christina Lemos e Eduardo Ribeiro.
É POP OU FLOP?
É pop... a manutenção de Chaves na programação do horário do almoço do SBT (ainda que apenas para São Paulo e cidades sem atrações locais). O seriado se tornou fundamental para subir os índices da faixa horária, não raramente figurando entre as maiores audiências da rede.
É flop... a segunda temporada de Chef de Alto Nível. A repercussão do programa é totalmente nula nas redes sociais, o que permite a interpretação de que o formato só está dando audiência -- ainda que menor do que a de seu primeiro ano -- por estar na programação da Globo.