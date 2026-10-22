Luciano Huck vive turbulência na Globo - Reprodução/TV Globo

Luciano Huck vive turbulência na GloboReprodução/TV Globo

Publicado 22/10/2026 00:00 | Atualizado 22/10/2026 06:38

Com contrato até 2028, Luciano Huck não está em um bom momento na TV Globo. Depois do caso de Frederic Kachar, dispensado por manter relações extra-profissionais com Daniel Vorcaro, a direção da emissora acredita que quaisquer sinais de proximidade do banqueiro precisam ser analisados de forma criteriosa e independente, justamente para um evitar um escândalo como o protagonizado pelo agora ex-CEO da Editora Globo.

Huck é dono de um dos maiores faturamentos da emissora e conta com o prestígio de boa parte do conselho de administração da companhia. A empresa, no entanto, já não estava satisfeita com a possível candidatura do apresentador à Presidência da República em 2030, segundo apurou a Canal D.

Conflito de interesses

Huck, segundo apurou a coluna, nunca fez questão de esconder dos amigos mais próximos que ainda se considera uma pessoa politicamente ativa. A Globo, que fazia vista grossa para tal, vai mudar seu posicionamento corporativo depois das incontáveis críticas envolvendo a cobertura eleitoral da empresa. É irreal, de acordo com fontes da Canal D, acreditar que a emissora irá demitir Luciano Huck, visto em pesquisas como a figura mais marcante da rede na atualidade. Porém, é factível dizer que o comunicador precisará decidir, de uma vez por todas, se quer ser um animador de auditório ou um político.

Despedida em alta

Paredes fechou a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã - Delmiro Junior / Agência O Dia

Paredes fechou a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco, no MaracanãDelmiro Junior / Agência O Dia

O SBT conquistou excelentes índices de audiência com a despedida do Vasco da Copa Sul-Americana, que marcou o encerramento dos jogos da competição nas noites de terça-feira -- a emissora não transmitirá o torneio em 2027. No Rio de Janeiro, a rede conquistou picos de 17 pontos e liderou por 42 minutos. Vitória (10,7 de média) e Manaus (10,1) encerram o ranking das três melhores performances da vitória do Boca Juniors.

Eleições na Record

Christina Lemos comandará cobertura do segundo turno eleitoral na Record - Divulgação/Record

Christina Lemos comandará cobertura do segundo turno eleitoral na RecordDivulgação/Record

Diante dos bons índices obtidos no primeiro turno da eleição presidencial, a Record manterá sua estratégia de programação para este domingo (25), dia do segundo turno. O Cine Maior e o Acerte ou Caia! irão ao ar mais cedo para que a emissora possa exibir, a partir das 16h55, um especial com a apuração dos votos. A apresentação será de Christina Lemos e Eduardo Ribeiro.

É POP OU FLOP?

É pop... a manutenção de Chaves na programação do horário do almoço do SBT (ainda que apenas para São Paulo e cidades sem atrações locais). O seriado se tornou fundamental para subir os índices da faixa horária, não raramente figurando entre as maiores audiências da rede.

É flop... a segunda temporada de Chef de Alto Nível. A repercussão do programa é totalmente nula nas redes sociais, o que permite a interpretação de que o formato só está dando audiência -- ainda que menor do que a de seu primeiro ano -- por estar na programação da Globo.