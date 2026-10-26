César Tralli foi o principal rosto da cobertura eleitoral da Globo - Reprodução/TV Globo

César Tralli foi o principal rosto da cobertura eleitoral da GloboReprodução/TV Globo

Publicado 26/10/2026 00:00

Independentemente do resultado final das eleições presidenciais (esta coluna foi feita enquanto as urnas ainda estavam abertas), é fato que a Globo terá uma extensa lista de problemas para administrar a partir de agora. A emissora chegou ao fim do período eleitoral enfrentando a maior crise reputacional de sua história, sendo críticada por políticos de ambos os espectros, telespectadores e até pelo mercado publicitário.

Ainda nesta semana, segundo apurou a Canal D, a Globo rodará uma pesquisa qualitativa para entender o que precisa mudar para reconstruir a sua imagem -- especialmente dos jornais da TV aberta e da GloboNews -- em 2027. Ricardo Villela, diretor-geral de Jornalismo que enfrentou sua primeira eleição presidencial no cargo, é o nome mais questionado internamente. Não são poucos os que sentem saudades de Ali Kamel.

Não é bem assim

Apesar de anunciada no constrangedor evento do SBT para o mercado publicitário -- nem mesmo as agências de publicidade entenderam o que estava sendo vendido, uma revista eletrônica nas manhãs da emissora em 2027 é vista como muito improvável. O projeto é uma ideia pessoal de Sérgio Valente, que já tem sido chamado internamente na rede de "novo Rinaldi", em referência ao antigo consultor de conteúdo da emissora, dispensado no ano passado. Valente, conste-se, também foi o organizador do evento em questão.

Foi pra roça

Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda - Divulgação/Record

Adriane Galisteu é a apresentadora de A FazendaDivulgação/Record

Encerrado o primeiro mês de exibição, já é possível dizer que A Fazenda amargará os menores índices de sua história neste ano. Uma virada no ranking é muito improvável, já que o programa segue com dificuldades para sair da casa dos 5 pontos. Internamente, comenta-se que a escolha dos participantes foi equivocada. 3 confinados desistiram da atração em apenas uma semana, algo raríssimo, e os famosos que continuam participando estão muito abaixo das expectativas.

Disney+ x Brasil

Mickey Mouse é o mascote do Disney+ - Reprodução/Disney Júnior

Mickey Mouse é o mascote do Disney+Reprodução/Disney Júnior

Consolidado como streaming mais caro do país, o Disney+ segue fazendo seus assinantes de palhaços. Além das insuportáveis propagandas de NFL e de produtos da própria empresa para os clientes do plano básico, agora até os compradores do plano premium foram agraciados com as canetadas da empresa, que suspendeu por tempo indeterminado o fornecimento de conteúdos em 4K, sob a alegação de uma disputa judicial pelo direito de uso dos codecs. O cliente, é claro, não foi reembolsado por mais um downgrade unilateral da plataforma.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Renata Lo Prete na cobertura eleitoral da Globo. Seja nas sabatinas, no Jornal da Globo ou na apuração, a jornalista foi o destaque da emissora neste ano. É uma pena que ela não queira espaço no Jornal Nacional nem mesmo aos finais de semana e feriados.

É flop... a atual temporada do The Voice Brasil. Ninguém nem lembra que o programa, levado aos domingos por uma ideia de Sérgio Valente (leia "não é bem assim", pouco mais acima), existe. A atração virou um buraco em meio aos bons desempenhos da grade dominical do SBT.