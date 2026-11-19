Eduardo Oinegue e Adriana Araújo apresentam o Jornal da Band - Divulgação/Band

Eduardo Oinegue e Adriana Araújo apresentam o Jornal da BandDivulgação/Band

Publicado 19/11/2026 00:00

A Band cogita promover uma mudança drástica em sua programação em 2027. Ao longo das próximas semanas, a rede avaliará criteriosamente os números de audiência da recém-estreada novela A Traição e das atrações que entraram para a linha de shows, como Dossiê Celebridades e De Férias com o Ex.

Para o próximo ano, segundo apurou a Canal D, a emissora avalia colar sua linha rotativa de programas, que atualmente é exibida às 22h30, com o Jornal da Band, consolidado como maior audiência diária da rede -- e uma das atrações que mais venceu o SBT em todo o país ao longo de 2026. Neste desenho, o bloco diário de pregações de R.R. Soares seria empurrado para mais tarde, por volta das 22h. Depois dele, o canal seguirá investindo em teledramaturgia, com produtos de sucessos de outros países.

Globo contra a escala 5x2

O fim da escala de trabalho 6x1, confirmado para o próximo mês, segue tirando o sono da Globo e de suas afiliadas. Uma parcela significativa das retransmissoras do canal pelo país já avisou aos seus colaboradores que as escalas de plantão estão suspensas indefinidamente, incluindo nos feriados de Natal e Réveillon.

Sem novelas nacionais

Leonor Corrêa foi demitida pelo SBT - Divulgação/SBT

Leonor Corrêa foi demitida pelo SBTDivulgação/SBT

A chance do SBT retomar a sua teledramaturgia nacional em 2027 é muito próxima de zero. O atual momento do canal não comporta a produção de uma novela, tampouco dos investimentos necessários para viabilizar algo do gênero. Leonor Corrêa, vista como um possível nome para a retomada do setor, acabou demitida ontem (18).

Pé no freio

Detto Costa foi um dos nomes dispensados pela Record - Divulgação/Record

Detto Costa foi um dos nomes dispensados pela RecordDivulgação/Record

A Record também está colocando o pé no freio em investimentos para o próximo ano. A emissora seguirá com seu calendário previsto de novas atrações, como novelas e o reality show The Traitors, mas continuará mirando em co-produções. Além disso, a rede seguirá promovendo cortes ao longo das próximas semanas -- as demissões, que miram profissionais com altos salários e baixo rendimento, só devem acabar em janeiro. Detto Costa, executivo que estava no canal há 20 anos, foi um dos dispensados dos últimos dias.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia da Band para divulgar o Dossiê Celebridades na crítica especializada e com influenciadores. A emissora distribuiu câmeras vintage, acompanhadas de um bilhete assinado por Leo Dias, convidando os presenteados a contribuírem com os próximos furos do programa.

É flop... a fase da Jovem Pan desde a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. É a mesma sensação de estar assistindo a um imenso enterro sem fim. A julgar pelos índices de audiência, não serve sequer como entretenimento mórbido para os eleitores da esquerda.

A Canal D faz uma pausa durante o feriado prolongado e volta na edição de segunda-feira (23) de O Dia. Uma excelente quinta, um bom feriado e um final de semana excepcional!