Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado da RBSTV, em evento da apresentação da nova programação da Globo - Divulgação/Grupo RBS

Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado da RBSTV, em evento da apresentação da nova programação da GloboDivulgação/Grupo RBS

Publicado 26/11/2026 00:00 | Atualizado 26/11/2026 05:56

Globo aumentará drasticamente o espaço destinado para produtos locais em 2027. Já a partir de janeiro, a emissora líder de audiência ampliará em 30% as faixas ocupadas pelas afiliadas. Atualmente, todas as parceiras da rede são obrigadas a produzir conteúdos regionais de segunda a sexta-feira nas manhãs (6h às 8h30), tardes (11h45 às 13h) e noites (19h às 19h40).

Além das faixas obrigatoriamente destinadas ao conteúdo local, a Globo também já fornecia uma série de slots optativos, espalhados pelas madrugadas de segunda a sábado (após reprise de Por Você até 4h), noites de sexta-feira (após Globo Repórter até o Jornal da Globo), manhãs de sábado (das 8h30 às 9h), tardes de sábado (das 14h40 às 16h15), late night de sábado (40 minutos após Altas Horas), manhãs de domingo (das 7h30 às 8h) e horário nobre de domingo (das 23h15 à 0h, exceto na época do BBB).

Mudança começa em Porto Alegre

A ampliação dos slots de programação local foi anunciada em um evento realizado em Porto Alegre, que contou com a presença de executivos da Globo e da RBSTV, do Rio Grande do Sul, que será a pioneira na ampliação de conteúdo regional. Já em janeiro, a emissora estreará a revista eletrônica Tchê Liga (com conteúdos de entretenimento, notícias e temas do cotidiano) e o jornal policial RBSTV Agora, apresentado como um projeto que abordará "os fatos que impactam a vida dos gaúchos em tempo real". A RBSTV trata as novidades como um movimento pontual, que será testado ao decorrer do verão.

Corinthians na TV

Band promoverá debate com candidatos à presidência do Corinthians - Divulgação/ESPN

Band promoverá debate com candidatos à presidência do CorinthiansDivulgação/ESPN

As rádios Bandeirantes, BandNews FM e o canal BandSports promovem nesta sexta-feira (27), às 20h, o último debate entre os candidatos à presidência do Corinthians. O encontro, mediado por Ricardo Capriotti e Fábio França, ocorre na véspera do pleito que elegerá o mandatário do clube para o período de 2027 a 2029. Os cinco postulantes ao cargo já confirmaram presença.

De casa nova

Janine Borba e Paulo Henrique Amorim no cenário de 2017 do Domingo Espetacular - Reprodução/Record

Janine Borba e Paulo Henrique Amorim no cenário de 2017 do Domingo EspetacularReprodução/Record

O Domingo Espetacular ganhará um banho de loja no início do próximo ano. A Canal D apurou que a cúpula da Record já aprovou as mudanças no jornalístico, que terá um novo pacote gráfico (trocando a atual paleta esverdeada por tons azuis) e um novo cenário, que lembrará os tempos de Paulo Henrique Amorim no dominical. Até mesmo o tradicional banquinho do estúdio voltará.

É POP OU FLOP?

É flop... a bizarra miscelânea feita pela Record na última terça-feira (24), intercalando a transmissão do Miss Universo com inserções de A Fazenda. Além das incontáveis falhas técnicas, as entradas do reality show só serviram para derrubar o ibope do concurso de beleza.

É flop [2]... a obsessão do Fofocalizando, do SBT, com Deolane Bezerra. Nem mesmo a família da influenciadora deve falar tanto dela quanto o programa. Nenhuma outra atração da TV aberta insiste tanto neste caso -- e os índices de audiência ruins não justificam a insistência no tema.