São Clemente foi a quarta escola a passar na Sapucaí neste primeiro dia de desfilesCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/04/2022 03:12 | Atualizado 23/04/2022 05:28

Rio - Quarta escola a entrar na Avenida nesta sexta-feira, a São Clemente levou para a Sapucaí uma grande homenagem ao ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021. O enredo foi o ponto alto da agremiação, no entanto, problemas em alegorias tiraram um pouco o brilho da apresentação.

Na estreia solo do carnavalesco Tiago Martins, a comissão de frente retratou a grande inspiradora e incentivadora do ator, dona Déa Lúcia. Muito emocionada, a mãe de Paulo Gustavo desfilou no elemento cenográfico da comissão e foi ovacionada pelo público.



Nas alegorias e fantasias, a São Clemente honrou sua tradição de escola irreverente e divertiu o público ao relembrar os principais trabalhos de Paulo no teatro, na TV e no cinema. Dona Hermínia, célebre personagem da peça e do filme 'Minha Vida é Uma Peça' apareceu em diversos momentos do desfile, como no figurino dos ritmistas.



A bateria comandada por mestre Caliquinho foi outro destaque. Deu um verdadeiro show e empolgou as arquibancadas. O samba-enredo, de forte apelo popular, foi a trilha sonora perfeita para o tributo a Paulo Gustavo.



Amigos e familiares de Paulo Gustavo ajudaram a noite a ser ainda mais especial para honrar a memória daquele que será para sempre um dos maiores humoristas de todos os tempos no Brasil. Marcos Veras, Fabio Porchat, Mônica Martelli e Samantha Schmütz foram alguns dos artistas, amigos de Paulo Gustavo, que marcaram presença.

A São Clemente, no entanto, teve problemas na entrada do carro abre-alas. A primeira parte da alegoria teve problemas nas rodas malucas, o que atrapalhou bastante a evolução no início do desfile.



A presença do viúvo do ator, o médico Thales Bretas, foi outro momento emocionante do desfile, que passou uma importante mensagem em defesa da diversidade e da causa LGBTQIA+.