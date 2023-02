Uma das fantasias que o Salgueiro vai usar na Avenida nesse Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 14/02/2023 14:57 | Atualizado 14/02/2023 16:11

Rio - "Um trabalho de minha autoria, mas com a filosofia de Joãosinho Trinta". É assim que o carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, Edson Pereira, promete sacudir a Sapucaí com o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", tentando trazer o tão sonhado título que não vem desde 2009. A escola será a quinta a desfilar no domingo (19).

"O enredo é todo pautado na filosofia do grande mestre Joãosinho Trinta. Nos apropriamos das ideias, porque acho que elas representam o DNA salgueirense na avenida. Joãosinho e o Salgueiro sempre ofereceram um carnaval completamente holístico de cunho social e cultural. O grito daqueles que são excluídos, rejeitados. Ressaltar, também, a importância da liberdade de expressão, algo que é caro para nossa sociedade e nossas vidas", disse Pereira.

"Imagem e semelhança divina, testemunhas únicas a experimentar a excelência do Éden, os mistérios guardados no paraíso original. Adão e Eva, nativos afortunados, são retrato do bom selvagem. No paraíso, o real e o fantástico se frequentam, o vento fresco tem perfume de liberdade. Os corpos dançam fluidos, percorrem o ambiente livres para as ilusões", é o que diz parte da sinopse do enredo da escola. Estreante na vermelho e branco da Tijuca, Edson Pereira afirma que tem a missão de trazer novos ares para a escola.

"A expectativa do Salgueiro para o próximo carnaval é a renovação. É meu primeiro ano aqui, uma nova roupagem, uma nova mentalidade. Um momento novo tanto para mim, quanto para a agremiação. Muito espera-se da escola e nós estamos trabalhando duro para recompensar todos aqueles que estão torcendo e desejosos de ver um paraíso materializado na Marquês de Sapucaí", pontuou o carnavalesco.

Aprenda a cantar com o Salgueiro

Compositores: Moisés Santiago, Líbero, Serginho do Porto, Celino Dias, Aldair Senna, Orlando Ambrósio, Gilmar L Silva e Marquinho Bombeiro

Intérprete: Emerson Dias



No toque sublime de amor

O profeta pintou o paraíso

Intenso vermelho que tinge a emoção

Tá no meu coração salgueiro

A vida em perfeita harmonia

A plena liberdade de viver

Mas a tentação que seduziu adão e eva

Fez o pecado florescer

Quem será pecador? Quem irá apontar?

Há um olhar de querer julgar

Se cada um tem seu jeito

Melhor conviver sem preconceito

No meu sonho de rei, quero tempo de paz

Guerra, fome e mazelas nunca mais

A minha academia anuncia

A escuridão, raiou o dia

Bendita redenção! Os excluídos libertando suas dores

Embarque, pro renascer dos seus valores

Basta! De violência e opressão

Chega de intolerância

A luz da eternidade acende a chama

Festejando a igualdade que a felicidade emana

Resplandece a beleza do meu rubro paraíso

Proibido é proibir, aviso!

Pelas bençãos de joão, nessa noite de magia

O meu samba é a revolução da alegria

Vermelha paixão salgueirense

Que invade a alma, tá no sangue da gente

O morro desce na batida do tambor

Nesse delírio que o artista se inspirou



Informações técnicas

Enredo 2023: “Delírios de um paraíso vermelho"

Carnavalesco: Edson Pereira

Diretor de Carnaval: Julinho Fonseca

Intérpretes: Emerson Dias

Mestre de Bateria: Guilherme e Gustavo

Rainha de Bateria: Viviane Araújo

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Leonardo e Letícia Malaquias

Comissão de Frente: Patrick Carvalho