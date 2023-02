Na foto, o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, realizada no último dia 29 de janeiro - Reprodução/Liesa

Na foto, o ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel, realizada no último dia 29 de janeiroReprodução/Liesa

Publicado 15/02/2023 17:46 | Atualizado 15/02/2023 17:59

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel apostará na força das obras do artesão e músico Mestre Vitalino e seus discípulos, neste domingo (19), para arrebatar a Sapucaí. Com uma narrativa em tom criacionista, Vitalino Pereira dos Santos, chamado 'Deus de barro', é representado como o 'pivô' da exaltação da cultura do nordeste brasileiro. A Verde e Branco desfilará das 2h às 20h20.

Sob os cuidados do intérprete Nino do Milênio, a história fará uma viagem pelo sertão para contar a história de Vitalino, em suas muitas facetas como artista e músico, além de mostrar seus discípulos. Marcus Ferreira será o guia do povo em meio a 'procissão' na Sapucaí.

"Aquela procissão que surge bonita lá fora, feito força de mandacaru. Varanda que vira varal da contribuição de nossa gente independente e a sala de criação que transforma em sala de execução que cai madruga a dentro. O carnaval tem aqueles poderes transcendentais, que só talvez Deus do barro explica. Simbora, meu povo independente", afirmou o carnavalesco Marcus Ferreira, em suas redes sociais.

Giovana Angélica, como Rainha de Bateria, segue liderando o desfile neste ano pela Verde e Branco. Nascida em Padre Miguel, a jovem sempre frequentou a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, e foi musa pela agremiação por dois anos, antes do posto de rainha. Ela participou do último ensaio técnico da escola, realizado em 29 de janeiro.

Dono de seis conquistas (1979, 1985, 1990, 1991, 1996, 2017), o "Maracanã do samba", como a Mocidade é conhecida, ocupa o posto de sétimo maior vencedor do Carnaval das Campeãs do Rio de Janeiro. Pelo grupo especial, a escola foi vitoriosa nos seguintes anos: 1979, 1985, 1990, 1991, 1996, 2017. Já no Grupo 2 da Série A, a escola venceu em 1958.

Quem foi Mestre Vitalino

Vitalino Pereira dos Santos foi um ceramista popular e músico. Filho de lavradores, ainda criança começou a modelar pequenos animais com as sobras do barro usado por sua mãe na produção de utensílios domésticos. Ele cria, na década de 1920, a banda Zabumba Vitalino, da qual é o tocador de pífano principal.



Sua atividade como ceramista permaneceu desconhecida do grande público até 1947, quando o desenhista e educador Augusto Rodrigues organizou no Rio de Janeiro a 1ª Exposição de Cerâmica Pernambucana, com diversas obras suas. Após participar de uma série de eventos, em 1955, ele integrou a exposição Arte Primitiva e Moderna Brasileiras, em Neuchatel, Suíça.



Ao longo de suas vida, gravou seis músicas da banda de Vitalino, lançadas em disco pela Companhia de Defesa do Folclore Brasileiro na década de 1970. Após sua morte, um museu foi feito em sua casa para exibir as obras deixadas pelo artista.

Samba-Enredo – Carnaval 2023

Autores: Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, W Correa, Leandro Budegas e Cabeça do Ajax

Intérprete: Nino do Milênio

Senhor, que fez da arte mundaréu

Em suas mãos padre miguel

Concebeu a criação

“Plantou” sua missão

Fez do sertão, barro tauá

Jardim no agreste floresceu

Regado ao firmamento de meu deus

A lida pra viver, da lama renascer

Marias e josés no céu que moram pés, raiz!

Fiel retrato desse meu país



Segue o carro de boi

O peão no barreiro

Ó rainha bonita

Sou teu rei, cangaceiro

É a vida um xadrez

Pra honrar o legado

Quem foi que fez? Foi deus do barro



Molha pedro minha terra

Chão de estrelas de joão

Traz antônio minha amada

Padim cícero romão



Alumia o teu povo em procissão



Chega folia, chega cavalo marinho

Lindas flores no caminho

O nordeste coloriu

E “de repente” essa gente independente

Faz da greda seu batente

Molda um pouco de brasil

Amassa, deixa arder o massapé

Lá no meu alto do moura

Um pedacinho de fé

A massa, força de mandacaru

Lá no meu alto do moura

Fiz brilhar caruaru



Ê, meu cardeá

Sou a chama do braseiro

Nordestino, “retirante da saudade”

Mais um filho desse solo pioneiro

Um artista esculpindo a mocidade

Informações técnicas



Enredo 2023: "Terra de meu Céu, Estrelas de meu Chão”

Carnavalesco: Marcus Ferreira

Diretor de Carnaval: Marquinho Marino

Intérpretes: Nino do Milênio

Mestre de Bateria: Dudu

Rainha de Bateria: Giovana Angélica

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Diogo Jesus e Bruna Santos

Comissão de Frente: Paulo Pinna