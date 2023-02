Lindíssima, Sabrina Sato samba muito no ensaio da Gaviões da Fiel

Rio - Sabrina Sato participou do último ensaio em quadra da Gaviões da Fiel, escola da qual é rainha de bateria, na noite desta terça-feira. A apresentadora de 42 anos arrasou no samba com um modelito preto de renda e bem justinho.

Este ano a Gaviões da Fiel apresentará o samba-enredo "Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!", desenvolvido pelos carnavalescos André Marins e Júlio Poloni. A escola entrará na Avenida já na manhã de sábado, dia 18, encerrando o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo.

Relatar erro