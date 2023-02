Ritmista da bateria com uma pintura corporal característica da banda Timbalada, tradicional grupo de axé da Bahia - Divulgação

Rio - Mangueira e Bahia têm uma ligação que desafia a cartografia. Não é exagero dizer que o lugar onde o Rio é mais baiano seja, de fato, no Morro que emerge à margem da Rua Visconde de Niterói. O estado do Nordeste é, mais uma vez, elemento do enredo da verde e rosa. Estreando uma nova dupla de carnavalescos após a saída do bicampeão Leandro Vieira, a escola quer levantar o caneco que não vem desde 2019. A Estação Primeira é a última a desfilar no domingo (19), entre 3h e 3h50.

Em 2023, a Estação Primeira estreia novo primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Matheus Olivério e Cintya Santos Divulgação

A Mangueira volta a se apresentar na avenida com uma narrativa de protagonismo negro em seu carnaval de 2023. Sob o título de "As Áfricas que a Bahia canta", a escola canta toda sua africanidade e religiosidade sob a batuta de uma dupla de carnavalescos: Annik Salmon, de 41 anos, e Guilherme, de 28.



Parece até que a Bahia dá certa sorte à verde e rosa. Da penúltima vez que foi campeã, a escola teve o estado nordestino como plano de fundo em sua homenagem à Maria Bethânia, uma das filhas mais ilustres daquela terra. O enfoque atual está presente nas construções das visões de África na Bahia a partir de sua musicalidade e instituições carnavalescas negras, destacando o protagonismo feminino nesse processo e as lutas contra intolerância, racismo e pelo fortalecimento da identidade afrobrasileira.

A construção da narrativa se estruturou no desenvolvimento de cinco formas históricas de cortejos negros do carnaval baiano, fundamentais no processo de reconstrução de África pelo imaginário festivo do povo negro da Bahia, sendo eles: os Cucumbis, os Clubes Uniformizados, os Afoxés, os Blocos Afro, e o Cortejo dos Trios, que busca ainda ressaltar como a história da música nacional está carregada de sonoridade e artistas baianos, de modo que as musicalidades contemporâneas, como o axé, o samba reggae e o pagode são uma expansão da reconstruções de África que ocorre através da música atualmente.

A introdução do samba enredo, inclusive, conta com a participação da cantora de axé baiana e atual ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

Cante com a Estação Primeira de Mangueira:

Autores: Lequinho, Junior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim

Intérpretes: Marquinhos Art Samba e Dowglas Diniz

Toda mulher é flecha da evolução

Que Exu abra nossos caminhos

E faça do quilombo verde e rosa

Um palácio de toda rainha preta

Mangueira, onde o Rio é mais baiano

Eparrey, Oyá



Oyá, Oyá, Oyá, eô

Ê matamba, dona da minha nação

Filha do amanhecer, carregada no dendê

Sou eu a flecha da evolução

Sou eu, Mangueira, flecha da evolução



Levo a cor, meu Ilú é o tambor

Que tremeu Salvador, Bahia

Áfricas que recriei, resistir é lei

Arte é rebeldia

Coroada pelos cucumbis

Do quilombo às embaixadas

Com ganzás e xequerês fundei o meu país

Pelo som dos atabaques canta meu país



Traz o padê de Exu

Pra mamãe Oxum tocar o ijexá

Rua dos afoxés, voz dos candomblés

Xirê de orixá



Traz o padê de Exu

Pra mamãe Oxum tocar o ijexá

Rua dos afoxés, voz dos candomblés

Xirê de orixá



Deusa do Ilê Aiye, do gueto

Meu cabelo black, negão, coroa de preto

Não foi em vão a luta de catendê

Sonho badauê, revolução didá

Candace de Olodum, sou debalê de Ogum

Filhos de Gandhi, paz de Oxalá



Quando a alegria invade o pelô

É carnaval, na pele, o swing da cor

O meu timbal é força e poder

Por cada mulher de arerê

Liberta o batuque do Canjerê



Eparrey, Oyá

Eparrey, mainha

Quando e verde encontra o rosa, toda preta é rainha

Eparrey, Oyá

Eparrey, mainha

Quando e verde encontra o rosa, toda preta é rainha



O samba foi morar onde o Rio é mais baiano

O samba foi morar onde o Rio é mais baiano

Reina a ginga de Iaiá na ladeira

No ilê de Tia Fé

Axé, Mangueira

Ficha Técnica:

Enredo 2023: "As Áfricas que a Bahia Canta"

Carnavalescos: Annik Salmon e Guilherme Estevão

Diretor de Carnaval: Amauri Wanzeler

Intérpretes: Marquinhos Art Samba e Dowglas Diniz

Mestres de Bateria: Taranta Neto e Rodrigo Explosão

Rainha de Bateria: Evelyn Bastos

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Matheus Olivério e Cintya Santos

Comissão de Frente: Cláudia Mota