Fantasias da Mocidade Independente de Padre Miguel estão à venda - Divulgação

Publicado 15/02/2023 16:15 | Atualizado 15/02/2023 16:25

Rio – Já sonhou em desfilar na Marquês de Sapucaí? Os foliões que têm esse desejo precisam correr. Dentre as 12 escolas do Grupo Especial, apenas a Unidos da Tijuca e a Mocidade Independente ainda têm fantasias disponíveis. Já na Série Ouro, que entra na Avenida na Sexta-Feira (17) e no sábado (18), a Lins Imperial, o Império da Tijuca e a Inocentes de Belford Roxo têm vagas abertas.

A Mocidade Independente de Padre Miguel é a terceira agremiação a desfilar no domingo de Carnaval. Com o enredo 'Terra de meu céu, estrela de meu chão', do carnavalesco Marcus Ferreira, a escola abordará o legado dos artistas do Alto do Moura, em Pernambuco, discípulos do artesão Mestre Vitalino. Os figurinos estão à venda por R$ 950 e podem ser comprados através do contato (21) 97107-6947.

Na sequência, a Unidos da Tijuca entra na Sapucaí, e restam cerca de 16 vagas para aqueles que desejam estar na Avenida. As fantasias custam entre R$ 800 e R$ 1.200 e estão disponíveis por meio dos contatos (21) 97107-6947 e (21) 96413-1989. Cada número é responsável por uma ala.

Com o enredo 'É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra', do carnavalesco Jack Vasconcelos, a Unidos da Tijuca promete dar um banho de axé na Sapucaí, homenageando o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos.

Vale o destaque de que, no caso da Portela, o tema do centenário fez a procura ser maior do que nos outros anos, com as fantasias de todas as alas esgotadas há pelo menos dois meses. A escola, fundada em 1923, apresenta o enredo "O azul que vem do infinito", dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, que conta a história da agremiação.

Já a Imperatriz Leopoldinense, que levará 24 alas para a Sapucaí dentro do enredo sobre Lampião, destinou todas as fantasias para sua comunidade. Não houve alas comerciais, como explica o diretor de Harmonia Paulo Brandão. "Nossa comunidade é a grande estrela do desfile. Todas as fantasias foram destinadas para nossos componentes", revelou.

Na série Ouro, a Lins Imperial ainda possui fantasias para seis alas. Com o preço fixo de R$ 150, o público interessado em desfilar na sexta-feira pode comprar as fantasias via pix, cartão ou boleto, através dos contatos (21) 97092-5210 e (21) 96476-4779.

Já o Império da Tijuca, penúltima agremiação a entrar na avenida no sábado, tem figurinos de quatro alas disponíveis por R$ 350 cada. Interessados podem tirar dúvidas em (21) 97153-9179.

Fechando a Série Ouro no sábado, a Inocentes de Belford Roxo é outra que também tem vagas. Fantasias de composição, para desfilar em alegorias, podem ser obtidas até sexta-feira por R$ 600, diretamente na quadra da escola, localizada no Boulevard São Vicente, 1741, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Até o momento de publicação desta reportagem, as escolas Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos da Ponte e Em Cima da Hora não haviam fornecido informações referentes à disponibilidade de fantasias.

*Reportagem do estagiário Luca Tornaghi, sob supervisão de Raphael Perucci