Isabel Fillardis e Cridemar Aquino ao lado de Márcio Vieira e Fabrício LigieroDivulgação

Rio - Isabel Fillardis e Cridemar Aquino serão os responsáveis por representar duas grandes personalidades históricas durante o desfile da União de Jacarepaguá. Os atores viverão Maria Criola e Manoel Congo na Comissão de Frente da escola de samba da Série Ouro, que será a primeira a passar pela Sapucaí na noite de sábado (18).

Assinada pelos coreógrafos Márcio Vieira e Fabrício Ligiero, a Comissão de Frente da União de Jacarepaguá pretende enfatizar a resistência do povo preto em seus atos de liberdade.



"É um prazer ter a oportunidade de representar Manoel Congo líder da maior rebelião de escravizados do Vale do Paraíba, na região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Esta revolta ocorreu em novembro de 1838, mas infelizmente, como tantas outras, não é contada nos livros escolares", pondera Cridemar.

"'Impossível andar para frente sem conhecer o seu passado': esse é um princípio de Provérbio Africano, que fala sobre o pássaro Sankofa, um pássaro que tem o pescoço virado para trás. Com esse convite maravilhoso dos coreógrafos Fabrício Ligiero e Márcio Vieira, estou tendo aqui, na União de Jacarepaguá, a oportunidade de contar essa história para o mundo inteiro", afirma o artista.

"Mariana é mais uma mulher preta potente que a história tentou apagar. E com muita honra eu me junto à União de Jacarepaguá para trazer à tona uma mulher forte, estrategista e inteligente. E viva o carnaval carioca que contribui mais uma vez a nossa história e a cultura", celebra ainda Isabel Fillardis.