Viviane Araújo exibe seu novo visual: morena iluminadaCristian Monassa / Film In / Divulgação

Publicado 19/02/2023 07:00 | Atualizado 19/02/2023 09:14

Rio - É preciso muita majestade para receber o título de "rainha das rainhas" e isso, a cada vez que pisa na Avenida, Viviane Araújo mostra que tem de sobra. A atriz de 47 anos desfila neste domingo à frente da bateria Furiosa, do Salgueiro. A agremiação apresentará o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. Ano passado, Vivi cruzou a Marquês de Sapucaí ainda grávida. Este ano, a mãe de Joaquim confessa estar ainda mais plena e realizada. "Ano passado desfilei grávida e hoje estou com meu filho. Então, com certeza, sou uma Viviane realizada. Feliz de ter realizado esse sonho (maternidade), que sempre sonhei", comemora a rainha de bateria.

A preparação para o Carnaval é sempre um período muito puxado e Vivi, que acabou de ser mãe há apenas cinco meses, revela que apesar de ter se dedicado bastante, procurou respeitar seus limites. "Foi tudo intenso, mas sempre respeitando meu corpo e meus momentos de família. O corpo, querendo ou não, muda após uma gravidez. Entendi isso e o respeito. Mas segui malhando e me alimentando bem para conseguir entregar o meu melhor na Avenida", explica a beldade, que conta um pouquinho sobre como será sua fantasia.

"Eu vou usar algo que eu me sinto confortável. Estou vindo de cinco meses que tive meu filho... Acho que estou me sentindo bem com meu corpo e tal - não como antes e tudo bem -, mas quero algo confortável para que eu possa brincar e estar plena na Avenida", garante.

Além do Salgueiro, Viviane também é rainha de bateria da Mancha Verde, em São Paulo, que desfilou ontem no Sambódromo do Anhembi. "Foi bem puxado, cansativo (dar conta de ensaiar para duas escolas). Tenho que cuidar da casa, marido, filho, ser atriz... Estou gravando a nova temporada da série 'Família Paraíso', do Globoplay. Enfim, pauleira. Mas Deus me ajuda", diverte-se a atriz, que não pretende parar depois do Carnaval.

"Que nada, continuarei trabalhando, gravando, investindo nos meus projetos pessoais, dedicando ao meu filho. É isso", dispara.

Rainha das rainhas

Veterana no Carnaval carioca, Viviane Araújo é considerada a "rainha das rainhas" e se sente orgulhosa de tudo que conquistou em sua trajetória profissional. "Eu me sinto muito orgulhosa de ter conquistado meu espaço dentro do Carnaval, conquistado respeito das pessoas que são do samba, por toda minha trajetória no Carnaval. Acho que isso é fruto de uma construção, sabe? De toda uma dedicação e amor pelo que faço. E pensar que isso começou com uma brincadeira e foi tomando uma proporção... As pessoas começaram a ver e entender esse lado meu de tanto comprometimento e verdadeiro amor ao meu trabalho", analisa.

O carinho do público também é gigante e Vivi conta qual é a sensação de ser ovacionada ao entrar na Sapucaí. "É de muito orgulho e acolhimento. Me passa um filme na cabeça, olhar pra trás e ver como que consegui construir a minha vida e carreira, e ter esse reconhecimento, saber que tenho esse respeito e sou admirada me deixa muito feliz e orgulhosa de mim. Tudo o que eu sou e faço é verdadeiro, é de verdade, quero atingir as pessoas de uma forma que elas se reconheçam em mim de alguma forma, sabe?".

Mudança de visual

Viviane Araújo estava loira e mudou o visual para o desfile deste domingo. Ela adotou a tendência do momento e agora é uma mulher morena iluminada. "Confesso que tem muito tempo que não mudava a cor, estou gostando e querendo mostrar pra todo mundo. Mudar é sempre bom, eu sempre gostei, mas fazia tempo que não mudava. Para escolher minha cor eu usei o site da Niely, o Teste Suas Cores, só assim tive a certeza de que queria mudar, porque já me via com a tinta aplicada", diz.

"Eu gosto de saber o que está acontecendo para estar antenada. Sempre gostei, inclusive, o morenas iluminadas começou nos salões e chegou até o povo com Niely. Ilumina o rosto, é a cara do verão. Não tinha outra cor ideal para retornar à Avenida se não assim", garante.