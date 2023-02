Lexa é Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca - Thyago Andrade / Daniel Pinheiro / Divulgação

Lexa é Rainha de Bateria da Unidos da TijucaThyago Andrade / Daniel Pinheiro / Divulgação

Publicado 19/02/2023 05:00

Rio - Após comandar seu bloco no Rio e em São Paulo, Lexa vai reinar à frente da Bateria Pura Cadência, da Unidos da Tijuca, na Marquês de Sapucaí, neste domingo. Rainha de Bateria da escola do Borel, que levará para a Avenida o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, a cantora confessa estar ansiosa para pisar na Avenida e sentir toda a energia do maior espetáculo da Terra.

fotogaleria

"Esse é o primeiro carnaval com desfile em fevereiro desde o início da pandemia. Tem toda essa expectativa. Acho que se não for para ter frio na barriga não tem graça", comenta a Sapequinha, que assume o cargo pelo terceiro ano. "É sempre a mesma emoção". Dedicada, a funkeira acompanhou de perto os últimos preparativos para o desfile desta noite. Ela esteve no barracão da amarelo e preto, na Cidade do Samba, na última quinta-feira, e conferiu detalhes de algumas alegorias e fantasias.



Lexa nunca escondeu seu amor pelo Carnaval e curte a festa desde sua infância. O gosto pelo samba teve o incentivo da família, que tem mais duas majestades: a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, é Rainha de Bateria da Império Serrano e sua irmã, Wenny Isa, de 13 anos, é Rainha de Bateria da Unidos de Bangu e princesa da bateria do Império Serrano. A artista diz que elas sempre trocam conselhos sobre Carnaval.

"Demais. Mas com minha mãe não tem isso de colega de samba não. O lado mãe dela sempre fala mais alto. Mas eu sempre dou dicas. A Wenny que tem menos tempo escuta mais do que aconselha. As dicas dela são mais na parte da fantasia. Ela adora esse universo. Mas estou feliz de mais de ver minha mãe estrear no Especial. Ela ama o Império, que subiu esse ano. E a Wenny com 13 anos terá dupla jornada. Uma baita responsabilidade. Esse amor delas pelo Carnaval é verdadeiro. Por isso elas conquistaram o que tanto queriam", acredita.

Nesta época do ano, Lexa enfrenta uma verdadeira maratona entre blocos de carnavais, ensaios e desfile na Sapucaí. Para manter o pique lá no alto, se prepara fisicamente. "Malho e tenho uma alimentação saudável. Nas últimas semanas por conta da agenda de pré-carnaval tive pouco tempo para fazer exercícios. Mas tudo isso não é para manter o corpo magro, não. É para aguentar essa rotina puxada de shows . Porque Carnaval a gente não tem que mostrar corpo sarado não e sim o que a gente é", opina.

Maridão no 'BBB 23'

Em seu tempo de folga, a cantora tem programação certa: acompanhar o marido, MC Guimê, pelas telinhas. É que ele é um dos participantes do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. "Quando não estou trabalhando, estou vendo o BBB. Durmo só três horas por noite", revela a loira, que se orgulha do jogo que o amado está fazendo no reality. "Demais. As pessoas rotulavam ele por causa das tatuagens. Um pré-conceito da pessoa apenas por conta do estilo e aparência. Ele é uma pessoa doce e verdadeira que o Brasil está podendo conhecer. O Guimê é inteligente. Por isso, está jogando tendo estratégias. Mas estou gostando muito da postura dele no programa".

Maternidade

Desde que reatou o casamento com Guimê, em dezembro do ano passado, Lexa não esconde o desejo de ser mamãe e brinca com a possibilidade de providenciar o 'baby' assim que o marido deixar o confinamento. "Quem sabe? As pessoas cobram a gente isso desde que nos casamos. Existe esse pensamento arcaico que casou é para ter logo filho. Sinto que o momento está perto. O futuro a Deus pertence", diz ela. O casal está junto há cerca de sete anos.