G.R.E.S Estácio de Sá desfila nesta primeira noite de desfile da série Ouro nesta sexta-feira(17). Foto: Marcos Porto/Agência O Dia - Marcos Porto/Agencia O Dia

G.R.E.S Estácio de Sá desfila nesta primeira noite de desfile da série Ouro nesta sexta-feira(17). Foto: Marcos Porto/Agência O DiaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 18/02/2023 10:18

Rio - O desfile da Estácio de Sá, nesta sexta-feira, na Marquês de Sapucaí ficou marcado por uma cena triste: passistas da agremiação cruzaram a Avenida de biquíni após fantasias não serem entregues. De acordo com membros da ala, as mulheres receberam apenas o acessório de cabeça, enquanto os homens vieram apenas com a calça.

"A costureira disse que não deram material suficiente para fazer (as fantasias). Não acho isso justo com a ala de passistas", desabafou uma das dançarinas, em vídeo divulgado pela página Portal do Samba, no Instagram. "A gente está o ano inteiro ensaiando, deixando outros compromissos pra estar dentro da escola porque a gente ama o samba e o Carnaval", declarou a moça identificada apenas como Monica, durante a concentração.

Após o desfile, internautas compartilharam diversos registros que mostram a ala de passistas esbanjando samba no pé, apesar do problema com as fantasias. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, a madrinha da ala, Aldione Senna, surge emocionada enquanto acompanha das dançarinas na Sapucaí.

A Estácio de Sá foi a quarta escola a cruzar o Sambódromo na primeira noite de desfiles da Série Ouro, nesta sexta-feira. Neste ano, a agremiação decidiu homenagear a cultura maranhense, com o enredo "São João, São Luis, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração!", do carnavalesco Mauro Leite. Em 54 minutos, a escola se destacou pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de apresentar um bom conjunto visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sambemos (@sambemos)