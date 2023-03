Componentes da União de Maricá celebraram vitória com festa na quadra - Evelen Gouvêa

Componentes da União de Maricá celebraram vitória com festa na quadraEvelen Gouvêa

Publicado 01/03/2023 14:13

Rio - Maricá está em festa. Representante da cidade da Região Metropolitana na folia carioca, a União de Maricá foi uma das campeãs do Carnaval da Série Prata e garantiu vaga para desfilar, pela primeira vez, na Sapucaí em 2024. Para comemorar em grande estilo, a agremiação vai desfilar pelas ruas do Centro da cidade, no próximo sábado (04).

Ao todo, 32 escolas lutavam por três vagas de acesso à Série Ouro. A União de Maricá foi a campeã do desfile de sexta-feira (24 de fevereiro) com 269,9 pontos.

Já a Sereno de Campo Grande venceu no sábado (25) com 269,9 pontos; e a União do Parque Acari foi a terceira vitoriosa ao garantir média entre as segundas colocadas nos desfiles e conquistou a Série Ouro com 269,7 pontos. No critério de desempate, Sereno ficou em primeiro na colocação geral.

Entre as notas máximas obtidas pela União, que conta com o apoio da Prefeitura de Maricá, merecem destaque a bateria, harmonia, evolução e o samba-enredo.

“Estamos muito felizes em ter essa vitória para a nossa escola. É a certeza que fizemos um excelente desfile na Nova Intendente e com alegria. Não houve erros que puderam tirar o brilho da escola”, disse o presidente da escola, Tadeu Marinho, conhecido como Tadeuzinho, que também faz parte da ala de compositores da Portela.

Com o enredo “Eu sigo Nordestino”, de autoria do carnavalesco Renato Figueiredo, que exaltava o Nordeste, região de um povo valente, guerreiro e grande caldeirão cultural, a União desfilou pela Nova Intendente, Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (24).

Mais de cinco mil pessoas acompanharam a evolução dos 680 componentes, que estavam divididos pelas 18 alas. Todas embalados pelos intépretes Ito Melodia e Matheus Gaúcho.

O prefeito Fabiano Horta comemorou a conquista da escola em suas redes sociais. "Nesta disputa, a União de Maricá mostrou toda a sua força com o coração a comunidade transbordou toda a potência do povo maricaense na avenida e conquistou o título da série Prata do carnaval do RJ. Em 2024, nossa grande campeã estará na Sapucaí representando nossa cidade e participando desta grande e importante manifestação popular que é o carnaval brasileiro", declarou.

A União de Maricá também conquistou o prêmio de "Melhor Escola", oferecido pelo site e revista Feras do Carnaval. Rainha de bateria da União, Rayane Drumond também chamou a atenção e receberá sua estatueta de “Melhor Musa” na festa de premiação que acontece no dia 29 de abril.

Moradora de Itapeba, Dalva Torres, de 75 anos, que desfilou com o neto Gustavo Torres na ala dos compositores, comemorou a vitória e destacou o acolhimento aos cadeirantes. “É muito emocionante desfilar com a União para mim. Aqui somos uma família e eu só tenho a agradecer pelas oportunidades. Foi lindo, leve e extremamente inclusivo. Viva a União de Maricá!”, comentou.