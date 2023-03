João Vitor Araújo é o novo carnavalesco da Beija-Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2023 18:23

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis acertou nesta quarta-feira (1º) a contratação do carnavalesco João Vitor Araújo. O profissional ocupará a vaga deixada após as saídas de André Rodrigues e Alexandre Louzada. A agremiação levou para avenida o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência" e conquistou o terceiro lugar no carnaval deste ano.