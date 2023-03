Ito Melodia é o novo intérprete da Unidos da Tijuca - Jaqueline Gomes / Divulgação

Publicado 02/03/2023 11:43

Rio - A Unidos da Tijuca definiu quem será seu novo intérprete para o Carnaval 2024: Ito Melodia. Filho de Aroldo Melodia, que teve uma conhecida e longa trajetória comandando o carro de som da União da Ilha, Ito foi a voz do Império Serrano na Marquês de Sapucaí, no Carnaval deste ano.

A estreia de Ito Melodia como intérprete aconteceu em 1996, ao lado de seu pai. De 2002 a 2022, Ito foi o cantor da tricolor insulana. Pela União da Ilha recebeu seis vezes o prêmio Estandarte de Ouro, além do Estrela do Carnaval, Tamborim de Ouro, entre muitos outros. Em 2010, gravou o CD "O samba em minha vida", além de gravações produzidas por Mauro Diniz e Prateado, fazendo turnê com o show "Raízes".

"É uma honra poder fazer parte da família tijucana. Obrigado ao presidente Fernando Horta e a toda comunidade. Podem me aguardar que eu vou incorporar. A Unidos da Tijuca é a escola do meu coração e de vocês também", garante o novo intérprete da agremiação.

A Unidos da Tijuca se reestrutura internamente para o Carnaval 2024 com o objetivo de melhores notas, almejando o campeonato do Grupo Especial do carnaval carioca.